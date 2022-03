“Mi comportamiento anoche fue inaceptable e inexcusable”: Will Smith se disculpa con Chris Rock

Will Smith al recibir su Oscar (NINA PROMMER/EFE)

El actor se disculpó públicamente con Chris Rock y la Academia mediante un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, a un día del incidente en pleno escenario de los Premios Oscar.

““La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”, escribió el actor en su Instagram.

“Quisiera disculparme públicamente contigo, Chris. (...) Estoy avergonzado y mis acciones no son indicador del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad”, añadió el actor.

El momento se produjo justo antes de que el actor fuera llamado al escenario para premiarlo como Mejor Actor por su papel en la película “King Richard”, generando un momento tenso entre los asistentes y los televidentes, quienes no entendían lo que estaba pasando.

“Me gustaría disculparme también con la Academia, los productores del show, todos los asistentes y quienes estaban viendo alrededor del mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia de “King Richard”. Me arrepiento profundamente por mi comportamiento”, concluyó Will Smith en su comunicado.