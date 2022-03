Periodista de “Aquí Somos Todos” denuncia que está siendo extorsionado con material íntimo: “Es injusto”

La noche del domingo, el periodista del Aquí Somos Todos, Matías Vera, expuso una compleja situación a través de redes sociales. Mediante un video, reveló que está siendo extorsionado por material íntimo que se encontraba en su teléfono celular, el que le fue robado en mayo del año pasado.

Según relató en el registro compartido en su cuenta de Instagram, un desconocido lo contactó durante la tarde del domingo y lo amenazó con divulgar el material íntimo a menos que le pagara 300 mil pesos para eliminar el contenido.

“Quiero compartir con ustedes algo que estoy viviendo hace cuatro, cinco horas... me están extorsionando. Algunos saben que hace un tiempo fui víctima de un robo. Me quitaron mi teléfono, el que bloqueé, pero por alguna razón, esta persona consiguió desbloquearlo y acceder a toda la información contenida en ese dispositivo, que por cierto, es muy delicada”, partió diciendo.

“No se trata de contenido erótico, no se trata de fotos sexonas, se trata derechamente de material sexual, mío. Fotos y videos en los que claramente me veo yo teniendo relaciones sexuales”, indicó Matías Vera, del Aquí Somos Todos.

“Siento que es injusto”

Si bien el periodista confesó que en un principio creyó que se trataba de una broma, la situación cambió cuando horas más tarde comenzaron llegarle mensajes a sus familiares. “Le llegó este material a mi mamá por WhatsApp, dos videos míos. Efectivamente esta gente tienen acceso a este material y a todos mis contactos”, señaló.

“Hago esto no solamente para advertirles que eventualmente este contenido va a empezar a circular a través de las redes sociales y me da mucha vergüenza, me duele un poquito. Siento que es injusto, porque creo que yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo y con mi teléfono, pero solo quiero que sepan que hablé con mi mamá, mi tía, mis jefes, con mis amigos y con toda la gente me puede importar y es todo lo que me interesa hoy día”, remarcó entre lágrimas.

“No sé a cuántos de ustedes les va a llegar este material, pero soy yo, desnudo, vulnerable, teniendo sexo. Y aunque me parece súper injusto, mala onda, gratuito, esto es algo que pasa. A lo mejor hoy día soy consciente de que pasa, nunca empaticé con el tema porque nunca me había ocurrido, pero ahora soy yo”, agregó.

Matías Vera: “No tengo poder de decisión al respecto”

Finalmente, Matías Vera lanzó una advertencia a sus seguidores de redes sociales. “Van a ver en redes sociales pronto imágenes mías teniendo sexo. Y lo digo con todas sus letras porque es eso. Me avergüenza, no me gusta, pero no tengo poder de decisión al respecto, porque ya alguien decidió hacerme daño”, dijo.

“Que no pase más. Les mando un abrazo. No sé bien cómo voy a enfrentar esto, no sé cómo me va a afectar personal y profesional o familiarmente, no tengo idea, pero ya estoy en esta y quería compartirlo con ustedes”, cerró, agradeciendo el apoyo frente a la situación.