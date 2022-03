“Quedamos todos locos hue...”: la reacción de Arturo Longton tras golpe de Will Smith a Chris Rock

Arturo Longton - El golpe de Will Smith a Chris Rock (Instagram @arturoleyenda - AP)

El golpe de Will Smith a Chris Rock se convirtió en lo más comentado de los Oscar, en un hecho que se ganó las portadas de los principales diarios del mundo.

Este suceso también fue tendencia en redes sociales, en donde existe división de comentarios ante el actuar del intérprete, quien ganó la estatuilla al mejor actor por su papel en King Richard.

Y uno de los espectadores que quedó impactado ante lo ocurrido fue Arturo Longton.

El exparticipante de realitys pasó de creer que todo estaba pauteado, a sorprenderse al darse cuenta que la bofetada de Smith a Rock era de verdad.

A través de sus historias de Instagram, Longton señaló en un inicio que “la hue... de Will Smith está pauteado. Si cuando le pega la cachetada, mírenle la cara después, se está riendo. ¿O no? Quedé loco, no sé que pensar”.

“Cuando le pega la cachetada y va de vuelta, mírenle la cara, está como sonriendo, pero después la cara de enojado se ve real. Entonces, ¿qué chucha?”, expresó.

Posteriormente, afirmó que “pucha no sé, ahora creo que es verdad la hue... Qué loco hue... “.

“Oye fue verdad la hue... al final, pidió disculpas. Oye, quedamos todos locos hue... Yo no podía creer que fuera verdad esa hue..., te lo juro. No podía creerlo”, señaló.

Tras esto, compartió los registros en donde se ve el golpe de Will Smith a Chris Rock.

Revisa las palabras de Longton