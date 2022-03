“Aquí se baila” elimina a una nueva participante y da inicio a semana de semifinales

“Aquí se baila” dio inicio a la semana de semifinales. En el episodio, los 12 participantes restantes tendrán que jugarse su permanencia en el programa día a día, porque al terminar esta semana sólo quedarán 8 de ellos.

Seis de los participantes de hoy, elegidos por Sergio a través de una tómbola, bailaron y fueron evaluados con notas de 1 a 10 por el jurado compuesto por Neilas Katinas, Fran García-Huidobro y Karen Connolly, con la nota de Karen secreta.

La primera pareja que salió escogida al azar fue la de Piamaría Silva y Pancho Solar, quienes bailaron una versión árabe de “Outrageous”, de Britney Spears, sobre un cajón de madera. Inesperadamente, mientras bailaban el cajón se rompió, y obligó a la pareja a modificar su coreografía mientras la estaban haciendo. Al terminar, Pancho se mostró adolorido, y Pía definió el momento como “sobrenatural” y que “no sé cómo explicarlo, no sé qué hacer en este caso”.

Aquí se Baila

La siguiente pareja en salir elegida fue la de Iván Cabrera y Fran Zepeda, quienes bailaron “Latinoamérica”, de Calle 13. Tras finalizar, Iván destacó la fortuna que tienen de trabajar con el coreógrafo Nicolás Donoso.

Los próximos en salir al azar fueron Bárbara Moscoso y Matías Falcón, quienes bailaron “Ingobernable”, de C. Tangana, Gipsy Kings, Nicolás Reyes & Tonino Baliardo. Tras su presentación, Bárbara señaló a Sergio que está tan ocupada con el programa que ni siquiera ha podido ver a sus abuelos desde que regresó a Chile por el programa. Por su parte, Matías confesó que por el programa están postergando su matrimonio con Janisse Díaz para el segundo semestre.

A continuación, Sergio anunció que, al azar, la siguiente pareja elegida fue la de Rodrigo Díaz y Janisse Díaz, quienes presentaron la cueca brava “Señora”, de Altamar. Rodrigo explicó que se interiorizaron mucho en folklore para hacer una cueca en el programa y que anoche no pudo dormir de los nervios. Luego, Janisse señaló que le han puesto mucho esfuerzo y ganas en cada ensayo, y que admira enormemente a Rodrigo.

Los próximos escogidos fueron Blanquita Nieves y David Sáez, quienes bailaron “Mambo”, de Azúcar Moreno, y cerca del final matizaron con la “paloma” de “Dirty Dancing”, en referencia a la polémica del capítulo pasado, lo que sacó aplausos de los presentes. Sergio los felicitó por lograr el paso y le preguntó a Blanquita por su actual conexión con la danza. La participante confesó que a sus 40 años se volvió a enamorar del baile con el programa, que se siente en su mejor momento y que se le subió mucho la autoestima en la competencia.

La última pareja en presentarse hoy fue la de Betsy Camino y Bastián Retamal, quienes bailaron la samba “Swing Da Cor”, de Daniela Mercury. Tras su presentación, Betsy explicó que al fin hizo una coreografía de ballroom, algo que inicialmente no tenía ganas de hacer.

En la evaluación, Karen dijo que le encantó la coreografía y las caderas de Betsy, aunque hizo notar que en un momento tuvo un accidente de vestuario y por eso se desestabilizó un poco. Posteriormente, Neilas dijo que es una de las peores presentaciones que les ha visto, porque los vio nerviosos y cargaron la coreografía con dificultades excesivas, así que les puso nota 6. Betsy respondió que hicieron así la coreografía para impresionar a Neilas. Finalmente, Fran criticó a Betsy por llegar tarde a la grabación hoy y señaló que parece que ella ha pasado toda la temporada bailando para darle en el gusto al jurado. Su nota fue un 8.

A continuación, se revelaron las notas secretas de Karen, que fueron un 10 para Iván, un 7 para Rodrigo, un 8 para Bárbara, un 7 para Betsy, un 7 para Blanquita y un 7 para Piamaría. Con esto, Blanquita y Betsy, con 21 puntos, y Piamaría, con 20, fueron las peores calificaciones de hoy.

El jurado se reunió si Piamaría se enfrentará con Betsy o con Blanquita en la batalla final de eliminación. Tras algunos segundos de deliberación, Fran declaró que ella decidió no participar de la decisión, por el conato que tuvo con David, y que esta vez sólo Karen y Neilas escogieron. Karen señaló que la elegida por el jurado para ir a la batalla final es Blanquita.

En su presentación de 45 segundos, Blanquita bailó “It’s not right but it’s okay”, de Whitney Houston. Luego, Piamaría bailó sus 45 segundos de “Run the world (Girls)”, de Beyoncé.

Luego de deliberar, Karen anunció que, por decisión del jurado, la próxima eliminada del programa es Blanquita Nieves.

“Tengo muchas emociones encontradas. Cuando me llamaron para esta competencia llevaba 10 años sin bailar, así que mi meta era ojalá pasar 4 capítulos. En un minuto lo estaba pasando mal por mi autoexigencia hasta que cambié el chip, y dije que lo iba a hacer por mí, quiero disfrutar y pasarlo bien y entregar un buen espectáculo para la gente. Hoy me siento muy orgullosa de mí misma y de lo que he logrado”, dijo, emocionada, la bailarina tras su eliminación.

“Estoy muy feliz y orgulloso de ella, de todo lo que logramos. Yo aquí también aprendí mucho, disfrutamos mucho, de principio a fin. Si era el momento hoy y nos tenía que tocar, no importa, pero lo que yo más quiero es que ella se vaya tranquila porque es una excelente mujer, una excelente madre y una excelente persona, y lo puede todo”, dijo por su parte David.