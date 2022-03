Curiosidades de ‘Coda’, la película ganadora del Oscar 2022

Desde que ‘Coda’ ganó el Oscar 2022 a Mejor Película del Año, más de uno se ha interesado en descubrir las razones por las que la Academia decidió otorgar este importante galardón a una trama que rompe con todos los esquemas, sobre todo, porque gran parte de sus actores son sordomudos.

Esto no solo sorprendió al selecto jurado, sino que también le da apertura a las nuevas generaciones creativas que tienen mucho qué contar, pero se han visto limitados ante el mercado tan exigente de la industria de entretenimiento. Con esto, no solo se da oportunidad o se incluye a un importante sector, sino que también se demuestra el interés por ver historias más sensibles, reales y que en definitiva dejan una lección para la sociedad que aún tiene muchos estigmas.

Por eso y más esta producción es y seguirá dando de qué hablar, pues reúne varios aspectos de la vida, está llena de drama y lo más importante que sensibiliza y muestra cómo las personas con discapacidad también sufren ante el rechazo de la sociedad, pese a que ésta es cada vez más abierta a aceptarlos.

Curiosidades que desconocías de ‘Coda’, la película ganadora del Oscar 2022

Hasta ahora ‘Coda’ fue la gran ganadora de los Oscar 2022. Esto no solo le da el prestigio que se merece sino que también la coloca en el epicentro de la sociedad y visibiliza a quienes no tienen voz, pero sí un corazón enorme para salir adelante ante las adversidades. No en vano, esta producción obtuvo la prestigiosa estatuilla a las siguientes categorías: “Mejor Película”, “Mejor actor de reparto” y “Mejor guión adaptado”.

Cada una de ellas le otorgan credibilidad, así como interés en mostrar la vida de una chica que forma parte de una familia de sordomudos y solo ella es quien es capaz de tener las habilidades de comunicarse con el mundo y su gran sueño es ser una cantante profesional. Pero su camino no será fácil, pues debe ayudar a su familia a salir adelante en una sociedad que los rechaza por completo.

Por eso, si eres uno de los que quedaste “enganchado” con esta producción, no dudes en conocer estos datos que serán de interés para entender más sobre esta temática que está dando de qué hablar:

Su protagonista tuvo una preparación exhaustiva: La actriz Emilia Jones debió aprender el lenguaje de señas durante nueve meses para poder optar a este papel de Ruby Rossi, pero además le tocó la ardua tarea de tomar lecciones de canto, así como sobre capitanear un barco de pesca, ya que tiene varias escenas en este medio de transporte.

Los streaming rompió todos los esquemas: Esta película que se estrenó originalmente en Apple+ dio un salto grande a los Oscar, siendo así la primera vez que una producción de una plataforma es elegida como la mejor de todo el año en estos prestigiosos premios. Incluso, para quienes quieran verla, también está disponible en Amazon Prime, por lo que muchos esperan que esté muy pronto en Netflix.

Doblaje hecho en casa: El actor mexicano Eugenio Derbez, quien forma parte del elenco debió hacer el doblaje de su propia voz para Latinoamérica.