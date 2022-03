“Es muy difícil mi situación”: Rocío Marengo habla del quiebre de Pamela Díaz y JP Cretton

Ya es conocido el quiebre de Jean-Philippe Cretton y Pamela Díaz a principios de este mes, tras el anuncio, la posición de la modelo argentina Rocío Marengo se había mantenido en incógnita.

Fue este sábado que en una entrevista con Las Últimas Noticias, Marengo, íntima amiga de “la Fiera” y compañera de Cretton en la conducción del programa de CHV “Minuto para Ganar”, se sinceró sobre su relación con la ex pareja mediática.

“Yo no me meto, ni para un lado ni para el otro”, declaró al diario. “Es muy difícil mi situación, porque trabajo con Jeanfi pero Pame es mi amiga, la quiero, la voy a apoyar siempre… y yo no me meto”, agregó.

En esa línea, insistió en su buena relación con ambos, pero que guarda silencio “esa es mi filosofía, en las parejas uno no se puede meter porque cada uno sabe. Uno de afuera no puede opinar”, dijo Marengo.

Ante la posibilidad de una reconciliación de la pareja, la modelo señaló que “me gustaría que los dos estuvieran felices, los dos se lo merecen, son relindas personas, muy humanos, se merecen ser felices pero no sé si juntos o separados, eso lo verán ellos”, concluyó.