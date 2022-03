“Fui a hablar con la Kenita...”: Mauricio Israel desclasifica especial favor que le habría pedido Marcelo Ríos

Mauricio Israel fue el primer invitado de la segunda temporada del programa Pero Con Respeto en CHV.

El comentarista deportivo tocó varios temas en su conversación con Julio César Rodríguez, como por ejemplo la razón por la cual decidió volver a Chile.

El comentarista deportivo explicó por qué retornó al país en entrevista con Julio César Rodríguez en PCR👇https://t.co/8Ebey6zVj6 — Publimetro (@PublimetroChile) March 29, 2022

En el espacio, se refirió además a su relación con Marcelo Ríos, respondiendo a las palabras del extenista, quien hace un tiempo afirmó que Israel le pidió prestado $300 millones.

“Él mintió”, partió diciendo el comentarista deportivo.

“Y dijo que se había encontrado conmigo en Colombia, y que le había dicho a mi señora en ese minuto que cómo podía estar... y todo es mentira”, expresó.

Extenista contó hace tiempo que el comentarista le pidió prestado $300 millones y que en Colombia le negó el saludo porque “no que...👇https://t.co/RlzOBXtDMt — Publimetro (@PublimetroChile) March 29, 2022

Tras esto, afirmó que “y es mentira porque estaban todos de testigos. No nos vimos, no nos saludamos, no nos hablamos. Jamás habló con mi señora. Y yo fui una vez a comer a su casa. Hay testigos que me pueden dejar de mentiroso y jamás le he pedido un centavo a Marcelo Ríos”.

“A mí me llamó la atención que no nos saludáramos después de todo lo que habíamos vivido juntos, porque yo lo apañé cuando fue el tema de los Juegos Olímpicos, lo apañé después del matrimonio (con Giuliana Sotela), lo apañé con el matrimonio con la Kenita”, expresó.

“Fui a hablar con ella”

Al respecto, Mauricio Israel afirmó que “fui hablar con la Kenita para que volvieran, porque él me pidió que fuera a hablar con ella antes de dar la declaración en mi programa, porque habló en mi programa cuando se separó de la Kenita”.

“Eso lo puede decir la Kenita, ella estaba internada en la clínica. Y yo fui a hablar con ella”, manifestó.

Por último, afirmó sobre Ríos que “yo lo llevé al bloque deportivo y yo lo lleve también a comentar el tenis para Megavisión. Entonces que una persona, con la que tuviste una trayectoria de esa naturaleza se atreva a mentir de esa forma, porque afortunadamente de todo lo que él dice, hay testigos de que no es cierto”.