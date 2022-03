“Fui muy feliz”: Patricia Venegas se emocionó hasta las lágrimas en su despedida de TVN

Patricia Venegas se despidió este martes de TVN, luego que hace unos días se anunciara que dejaría la señal estatal.

Al finalizar la edición de 24 Horas Tarde, la periodista agradeció a sus compañeros y a todos los trabajadores del canal.

La periodista buscaría “nuevos aires” tras 15 años en el canal estatal. 👇https://t.co/IPpdg51U8e — Publimetro (@PublimetroChile) March 28, 2022

“He tratado de trabajar psicológicamente este momento, porque es difícil, pero no quero que los últimos momentos que voy a estar en TVN sean con llantos, porque lo he pasado muy bien... traté que no fueran con llanto”, señaló visiblemente emocionada.

Tras esto, Venegas agradeció a todos “porque fueron años geniales, pero a veces hay que salir de la casa de los papás y conocer otra experiencias, otros lugares, otras maneras de hacer las cosas y tiene que ver un poco con eso, lo que voy a enfrentar a partir de los próximos días, pero por eso no quería llorar, porque le quiero dar las gracias a todos”.

“Fui muy feliz”, señaló finalmente, para luego recibir los aplausos en el estudio.

