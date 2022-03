Kylie Jenner muestra su lujosa colección de zapatos de miles de dólares

Kylie Jenner se caracteriza por tener una vida de lujo y compartir constantemente cómo es su vida llena de extravagancias, entre las que destacan un guardarropa de las firmas de moda más prestigiosas del mundo.

La celebridad de reality show saltó a la fama gracias al programa Keeping Up With The Kardashian, que mostraba la vida del clan familiar más excéntrico y en el que empezó a salir desde que era tan solo una niña.

Desde muy joven, la fama la arropó y cada vez ganó más popularidad gracias a su propia personalidad, así como las polémicas a las que ha sido involucrada.

Kylie se convirtió en una exitosa empresaria y esto la ha convertido en una de las mujeres más millonarias del mundo y, lejos de ocultarlo, muestra cada uno de los lujos que vive como viajes, ropa de prestigiosas firma, vehículos de alta gama y un extravagante hogar.

Sin embargo, si existe una debilidad para Kylie son los zapatos y es que la famosa tiene una amplia colección de miles de dólares.

En un clip a través de sus historias de Instagram, Kylie mostró su colección con un sinfín de pares de zapatos que contaba con todos los colores, formas, tacones y muchos más.

Zapatos de Kylie Jenner

Kylie Jenner tiene los zapatos más lujosos

Kylie no solo tiene un gran amor por los zapatos, sino por las marcas de lujo y es así como sus calzados tienen un valor importante.

La extravagancia es una de las marcas más destacadas de la famosa y es que entre sus zapatos hay muchos de cuero, plumas, con cristales, destalonados, tirantes y más.

El color rosa parece ser el favorito de Kylie, ya que cuenta con una colección de 12 pares con formas, tonalidades y diseños diferentes.

Además, cuenta con diferentes colores, entre los que destacan azul, morado, verde, rojo, gris dorado y plateado.

Zapatos de Kylie Jenner

Entre las marcas de los zapatos están las firmas de Dolce & Gabbana, Jacquemus, Valentino, Christian Louboutin, Dior, Fendi, Bottega, Chanel, Balenciaga, Gucci y muchos más.

Kylie es consciente de su extensa colección y bromeó con escrito: “Hoy fui de compras... ¿Tengo un problema?”.