Lisandra Silva impactada tras bofetada de Will Smith: “Comencé a sudar y a sentirme mal”

La modelo Lisandra Silva no quedó ajena a uno de los mayores escándalos del mundo del cine y los espectáculos, esto luego que el actor WIll Smith le pegara una bofetada al humorista Chris Rock en la edición 2022 de los premios Óscar, esto luego de hacer una “broma” con su esposa que tiene alopecia.

A través de redes sociales, la cubana contó que estaba siguiendo la transmisión de los premios y que lo único que esperaba, era que el actor de “Hombres de Negro” ganara la estatuilla a mejor actor, sin embargo, su semblante cambió tras ver la acción de Smith.

“No pude evitar sentirme mal por la reacción de Will Smith anoche en los Oscars. Cuando me senté a ver los premios, le dije a Raúl (Peralta) lo único que quiero ver es cuando le entreguen el Óscar a Will Smith, porque siempre lo he admirado como actor y como persona. Lo sigo en Instagram”, inició la modelo en una historia en Instagram.

Sin embargo, añadió que “lo que hizo anoche me dejó desconcertada, comencé a sudar y a sentirme mal, después que le pegó y comenzó a gritarle a Chris (Rock) ya nada fue igual. Cambió todo el mood (estado anímico) en la sala. Y minutos después, llegó su anhelado Oscar. El único que quizás gane en toda su vida”, continuó la cubana.

Silva dijo que tras la agresión “ya no lo disfruté (la entrega del premio), sentí hasta que no se lo merecía. Un acto tan violento, irrespetuoso y patético no merece ningún reconocimiento. Después llegó su speech, aún más patético. Hablaba de amor, de respeto y no se disculpó en ningún momento con Chris, se disculpó con la Academia pidiendo que ojalá lo vuelvan a invitar”

La modelo siguió sus críticas en otra historia, añadiendo que: “en una noche donde todos deberíamos estarla pasando bien, entreteniéndonos y riéndonos, que una persona se levante de su silla, se suba al podio, golpee y agreda verbalmente a otra persona. Fue horrible”

“Lo siento, quizás estoy sensible por el embarazo, pero quedé muy afectada. Fue vergonzoso Will Smith”, disparó.

Finalmente, la cubana aseguró que “es por eso que estamos a punto de una tercera guerra mundial, que nos estamos matando. Peleamos por el respeto, por el amor, la comprensión, el diálogo. Somos todos unos agresivos hipócritas. No justifiquen la violencia. La violencia no es la respuesta. Espero enseñar diferente a mis hijos”.

Foto: Instagram