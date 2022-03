Madres solteras crían hijos más amorosos y caballerosos, y así lo asegura estudio

Las madres solteras son las más capaces y ejemplares, y aunque muchos las critiquen, ellas demuestran que crían a sus hijos con amor y valores solas, sin necesidad de un hombre.

Claramente no es fácil, y los niños siempre necesitan de sus dos padres, pero cuando el padre decidió abandonarlo y no hacerse responsable, a estas mujeres no les queda opción que salir adelante, y lo hacen de la mejor manera.

Combinan la maternidad con el trabajo a la perfección, y demuestran que son capaces de hacerlo todo, y además, hacerlo bien.

Y es que un reciente estudio reveló que las madres solteras crían hijos más amorosos, respetuosos, y menos machistas.

Las madres solteras crían hijos má amorosos y repsetuosos

Un reciente estudio publicado en Science Daily aseguró que los niños que son criados solo por la madre tienen un mayor sistema de apoyo, ejemplo, e interacciones sociales.

La investigación comparó a 69 madres solteras, que así lo decidieron, es decir, habían elegido criar a sus hijos solas, con 59 madres de familias con la figura paternal, con hijos entre 2 y 6 años.

Los resultados arrojaron que los hijos que son criados por una madre soltera no tienen efectos negativos en su desarrollo emocional, y, por el contrario, son más sensibles, amorosos, respetuosos, y menos machistas.

Claramente esto no quiere decir que solo los hijos de las madres solteras tendrán estas características, y aquellos con padre y madre no, o que siempre sucede de esta manera.

Solo destaca que a diferencia de lo que se cree, los hijos de madres solteras son grandes hombres, caballeros, y aunque les afecta la ausencia de un padre, no los afecta gravemente de forma emocional.

Además, están recibiendo el mejor ejemplo de sus madres, quienes los educan con amor, para que cuando crezcan, sean respetuosos con las mujeres y las sepan valorar.