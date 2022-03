“Saquen a este hu...”: Pablo Chill-e para concierto para detener a hombre que empujó a una mujer

Pablo Chill-e, el popular cantante de música urbana, protagonizó un tenso incidente este fin de semana en pleno concierto al detener el show por un asistente que empujó a una mujer.

“Oye cochino conche..., no le peguí a la mina po, perkin cu...”, dijo el cantante, sumando el apoyo de los asistentes, que rápidamente comenzaron a increpar al agresor.

“Guardia, saquen altiro a este hue..., le estaba pegando a la señora el perkin, péguenle puros guates”, continuó mientras el público se sumó gritando “perkin” a coro.

Entonces le preguntó a la afectada “¿te estaba pegando o no te estaba pegando? No empují po’, no seai’ hue..., estai’ al lado de puras mujeres po hermano. Pa’ la otra te van a echar cag...”, concluyó Chill-e.

