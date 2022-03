¿Amarrar al gato? Cata Vallejos pide ayuda en Instagram ante advertencia de vecina

Catalina Vallejos dio a conocer una curiosa situación que vivió con una vecina, producto de las mascotas de ambas.

Según contó en una historia de su Instagram @catavallejos, una vecina le habría hecho una dura advertencia por culpa de su gato.

“Nos dijo que nos iba a demandar y toda la cosa por no amarrar a nuestro gato”.

Esto, porque Gary, su minino, se pasea con total soltura por las demás casas, molestando en este caso, a un conejo que tiene su vecina de mascota. Situación que relató en la red social.

“Me aparezco por aquí para comentarles una cosita que recién me pasó, que lo encuentro muy extraño y necesito también su opinión, porque qué hago yo en este caso”, abrió el debate con sus seguidores.

“Le cuento: estábamos a punto de salir con mi hermano, Gonzalo, y aparece la vecina y nos dice ‘¿ustedes tienen un gato cierto? Nosotros: sí. Lo que pasa (continúa la vecina) es que tengo un conejo y yo lo dejo suelto en mi patio, entonces quiero que por favor cuiden a su gato que no se pase para el lado para que no se coma mi conejo’”.

Ante la sorpresa, la animadora le respondió “bueno, ¿pero cómo hacemos eso si el Gary toda la vida ha estado suelto y es como un típico gato muy independiente? En la noche sale, de hecho. Entonces lo que nosotros le dijimos es que mejor ella cuide a su conejo y no lo deje suelto, sobre todo en la noche”, escribió.

“El Gary, como les explico, es un gato que anda suelto siempre. No lo amarramos pero, obviamente, vamos a estar pendientes de que no se pase para el lado y no podemos hacer mucho más. O sea, no lo vamos a amarrar porque usted tiene un conejo allá al lado”, señaló segura de su respuesta.

Pero, al parecer, a la vecina no le causó mucha gracia.