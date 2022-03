Así es la mansión en la que viven Camilo y Evaluna Montaner

Camilo y Evaluna se encuentran a solo días de convertirse en padres y ya tienen todo listo en lo que ellos mismos han llamado “La Colmena” que no es otra cosa que el hogar en el que recibirán a su hijo o hija que llevará por nombre “Índigo”. Todavía no se sabe el sexo, ya que decidieron mantener la sorpresa hasta el final como era en los tiempos en que no existían los ecogramas.

Él de 27 años y ella de 24, viven la etapa más especial de sus vidas rodeados del apoyo de sus familias. Evaluna Montaner ha tenido tras de sí el respaldo de su padre el astro de la música romántica Ricardo Montaner, acompañado por su madre la reconocida productora Marlene Rodríguez y sus hermanos todos músicos.

Camilo viene de una familia de apicultores originaria de Medellín, en Colombia, y desde muy joven se interesó por la música. Ambos se conocieron durante la presentación de un producto para niños en Bogotá e iniciaron una amistad que terminó en matrimonio.

La mansión en la playa de Camilo y Evaluna

Se conoció que ambos vivían en una de las casas de Ricardo Montaner, ubicada en la ciudad de Miami, lo que no ha sido nada extraño para la familia, ya que todos viven muy unidos y compartiendo tiempo juntos en otras residencias como las de República Dominicana, Argentina y Colombia.

“Durante la pandemia, los dos artistas se refugiaron en la mansión de Ricardo Montaner, padre de la cantante y actriz. Ahora, a pocos días de que Índigo llegue a sus vidas, finalmente los futuros padres ya tienen su primera casa para darle la bienvenida a su hijo o hija”, citó HeraldoUSA.

Ahora Evaluna y Camilo se mudaron a su propia mansión situada en la exclusiva zona de Sunny Isles Beach, una casa con todas las comodidades y amoblada a gusto de los cantantes.

La venezolana y el colombiano compartieron hace poco en sus redes sociales la compra de su primer sofá. La propiedad es un chalet de dos pisos adquirido en 2020. Cuenta con jardín, vista a la playa, amplio balcón, cocina, varios dormitorios, una sala con chimenea y hasta un estudio de trabajo para que ambos creadores preparen sus temas y graben.

Camilo y Evaluna en su hogar (Instagram)

Montaner anunció la llegada pronto

Finales de marzo y principios de abril, solo quedan horas para la llegada del primogénito de la pareja. Aunque son muy comunicativos y siempre comparten con sus seguidores parte de su cotidianidad, ahora mismo andan muy nerviosos, así que el patriarca de la familia ha dado la cara sobre cómo va la espera.

“No está muy lejos, en 8 o 10 días va a nacer…”, dijo Ricardo Montaner en sus redes sociales para aplacar un poco los rumores sobre si ya había llegado al mundo el pequeño de la familia.

