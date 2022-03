Bajista de Molotov critica a fans que lo funaron por viral donde le pega en la cara a un mesero con un pastel

El bajista de la banda mexicana “Molotov” debió salir al paso de las innumerables críticas que en menos de 48 horas recibió un video publicado el pasado domingo en las plataformas de redes sociales de la agrupación musical, en las cuales Micky Huidobro aparece dándole un golpe en la cara a un mesero con un trozo de pastel.

El registro, de pocos segundos, y con la música de fondo del tema “Pastel”, alcanzó miles de reproducciones en las cuentas de TikTok e Instagram de la banda y más de 120 mil likes y comentarios, entre los cuales aparecieron varios que criticaron la acción del bajista.

[ Molotov: la resistencia del rock mexicano a favor de la libertad de expresión y en contra de la censura ]

Entre los cuestionamientos que le hicieron al artista hubo varios que apuntaron a la poca empatía del bajista con el mesero y el abuso de poder que su fama le da para burlarse de trabajadores sencillos.

Obviamente no supiste lo que los meseros nos hicieron antes y que tampoco se disculparon. Yo lo tomé a broma pero otra persona les rompería la cara. — Micky Huidobro

La funa por el pastelazo del bajista de Molotov

“No, no puedes hacer lo que quieras con nadie”, “no fue como si Will Smith defendiera a su esposa. O Eduardo Yáñez pidiendo respeto. Fue por pendejo”, “¿dónde está lo divertido?” o “cuando te toque que te traten mal los de Molotov verás que por más fan no es un placer”, fueron parte de los comentarios que buscaron funar al músico, quien ese mismo domingo se presentó por la tarde-noche junto a Molotov con un recital en la Feria de Nayarit, en Tepic.

Si bien en ninguna de las cuentas oficiales del grupo mexicano hubo una explicación respecto del impasse, sí aparecieron en la personal de Huidobro de Instagram.

En ella, el bajista publicó una fotografía junto a uno de los meseros del restaurante donde comieron previo al recital, junto a un corto texto que decía: “Después de esto lo tuve que madrear (golpear)”.

La imagen, más que darle una conclusión a las críticas hacia el músico, aumentó la indignación de algunos de sus fans, quienes le insistieron en la molestia por su acción.

“Qué mal, muy denigrante para el señor. Es algo que tienes que aceptar y disculparte. La violencia no es un ejemplo que le quisieras dar a tus fans como yo, que te sigo por tanto tiempo. No nos falles siendo chafa (mala clase)”, insistió la usuaria @Claudiaheroch, quien finalmente llevó al artista a revelar el contexto de su acción.

“Obviamente no supiste lo que los meseros nos hicieron antes y que tampoco se disculparon. Yo lo tomé a broma pero otra persona les rompería la cara, tal vez tu generación se basa en puras suposiciones. Les gusta llamar la atención de esa forma”, fue la contundente respuesta de Huidobro, que si bien no dejó en claro el real motivo de su pastelazo al mesero, terminó con la polémica que por 48 horas tuvo a la agrupación mexicana en medio de la polémica virtual.