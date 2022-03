Christell Rodríguez la nueva eliminada de “Aquí se Baila” tras desafortunada decisión en la batalla final

En el último capítulo de “Aquí se baila” se presentaron los participantes que el lunes no bailaron. Y así, se cerró una nueva eliminación.

Los primeros escogidos para presentarse fueron Thiago Cunha y Chantal Gayoso, quienes bailaron “Remember the time”, de Michael Jackson, vestidos de egipcios.

La siguiente pareja en ser escogida al azar fue la de Christell Rodríguez y Luciano Coppelli, quienes bailaron “Don’t go yet”, de Camila Cabello. Tras su presentación, Sergio mostró a Christell un video donde se mostró que la joven causa tal conmoción en la calle, que los conductores se bajan de sus autos sólo para tomarse una foto con ella.

Christell Rodríguez

Luego el azar determinó que era el turno de Jazz Torres y Felipe Basáez, quienes bailaron la versión de Will Smith de “Friend like me”, de la película “Aladdin”. Tras su presentación, Sergio le preguntó a Jazz si ella le enseñó al Presidente Boric el paso de esa vuelta cuando pasó tras Piñera en el cambio de mando. “¡Ojalá!”, dijo la bailarina, y contó que recientemente bailó con su agrupación Monstarz en el cambio de mando frente al pPesidente, y que se puso muy nerviosa, pero no se notó.

La tómbola hizo que la próxima pareja escogida fuera la de Hernán Arcil y Leticia Zamorano, quienes bailaron “What about us”, de Pink. Tras su presentación, consultados por Sergio, Hernán dijo que está feliz y que tiene novio, y que su círculo familiar y su pololo lo han contenido mucho en el proceso del programa. Por su parte, Leticia confesó que hace un tiempo tuvo un grave accidente en auto.

En una nueva vuelta de la tómbola, los escogidos fueron Kike Faúndez y Melissa Briones, quienes bailaron “La vie en rose”, de Andrea Bocelli. Tras su presentación, Kike dijo a Sergio que su dolencia en el brazo lo tiene bajado pero también motivado por el desafío de resolver corporalmente los problemas, modificando las coreografías en el proceso.

Los últimos en presentarse fueron Christian Ocaranza y Pancho Chávez. En su debut juntos como pareja de hombres, bailaron, “El hijo del capitán trueno”, de Miguel Bosé, caracterizados. “No sé si es bueno o malo entrar a estas alturas, no sé si lo pensamos bien, pero no podíamos decir que no. Gracias a Producción por la oportunidad de hacer esto”, dijo Christian a Sergio tras su presentación. Por su parte, Pancho señaló: “Cuando me lo comentó de pasillo al principio no supe muy bien cómo analizarlo, pero caminé tres pasos y dije sí, es hermoso poder mostrar esto. Con todo lo que he hecho en mi carrera nunca me había tocado algo así así que no podía decir que no”.

Terminadas las presentaciones, se revelaron las notas secretas de Neilas, que fueron un 9 para Kike, un 8 para Christian y Pancho, un 8 para Jazz, un 6 para Thiago, un 7 para Hernán y Leticia, y un 5 para Christell. Con esto, Hernán y Leticia, con 18 puntos, y Christell, con 16, fueron a la Batalla Final para jugarse su permanencia en el programa.

El duelo final

Christell Rodríguez

Tras una breve conversación entre Hernán y Leticia, decidieron que esta última se enfrentará en solitario a Christell. Entonces, Leticia bailó 45 segundos “Against all odds”, de Phil Collins. Luego, Christell bailó un mix de 45 segundos de Beyonce, para lo que se hizo acompañar por Pancho Chávez y Luciano Coppelli, con quienes hizo un lift.

Lamentablemente para la participante, tras deliberar con el resto del jurado, Karen anunció que Christell rompió las reglas. “El duelo es uno contra uno, no tres contra uno. Entonces la eliminada es la señorita Rodríguez”, dijo la Maestra.