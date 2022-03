“Espero ser una contribución”: Karla Rubilar llega como panelista a Mucho Gusto

Diana Bolocco y José Antonio Neme sorprendieron este miércoles al anunciar que Mucho Gusto suma una nueva panelista.

“Tenemos que hacer una presentación muy importante esta mañana”, partió diciendo la animadora del matinal de Mega.

En ese sentido, indicó que “vamos a presentar a una mujer que se va a unir a nuestro panel, que se suma a nuestro panel, va a venir todos los miércoles”.

La periodista se despidió ayer martes de TVN, señal en donde se desempeñó por 20 años

“La invitamos en pantalla y está aquí, es parte de Mucho Gusto. Bienvenida Karla Rubilar”, expresó.

Tras esto, Neme afirmó que es “una mujer que no pide permiso, ya no tiene que pedirle permiso a ni un comité político de porquería, ni siquiera a su pololo. A nadie le pide permiso. Ella misma decidió que quería estar aquí. Qué bueno Karla Rubilar que ya no tienes que rendirle cuentas a nadie”.

Las palabras de Rubilar

La exministra de Sebastián Piñera señaló en tanto que “estoy muy contenta, muchas gracias por la oportunidad”.

“Muchas gracias por esa invitación al aire, efectivamente nos contactamos después con la gente del programa y bueno, estoy muy agradecida por esta oportunidad”, aseveró.

Mucho Gusto (Captura Mega)

Por último, Rubilar manifestó que “espero ser una contribución, así que aquí vamos a estar”.