Este el actor que estuvo a punto de no formar parte de ‘Coda’, la película ganadora del Oscar

Nadie imaginó el impacto que podía generar la película ‘Coda’, pero desde que obtuvo el premio a Mejor Película del Año en los Oscar 2022, más de uno ha mostrado interés en disfrutarla en familia, apoyarla, pero por sobre todas las situaciones aplaudir el gesto de la academia que va más allá de la inclusión.

De ella, hay aún mucho por conocer, pero lo que más ha impactado a todos es que recientemente se conoció que su actor principal Troy Kotsur, estuvo a punto de no formar parte de este prestigioso elenco que además posee la particularidad que, en su mayoría son estrellas sordomudas, ya que si algo quería su director Siân Heder y la actriz sordomuda Marlee Matlin, era mostrar una realidad y que mejor forma de hacerlo que a través de personalidades que supieran muy bien cómo se vive esta situación.

Esto debido a una serie de circunstancias que le impedían, en su momento, estar preparado para esta trama que hoy por hoy ha captado la atención de todos. Pero, Matlin fue contundente en su premisa y por eso hizo hasta lo imposible para que él formara parte de ella.

Actor que estuvo a punto de no formar parte de ‘Coda’, la película ganadora del Oscar

Recordemos que Marlee fue una de las primeras actrices sordomudas que ganó un Oscar por su rol como protagonista de ‘Hijos de un dios menor’. Con esto ella creó un precedente, pero no fue sino hasta 35 años después que otro actor con esta discapacidad gana la estatuilla como ‘Mejor Actor de Reparto’ por ‘Coda’. Y ese honor lo tiene Kotsur quien sigue celebrando el éxito y apoyo que ha recibido desde esta gala de premiación.

“Dije: ‘tiempo muerto’. Esto no está bien. No es auténtico y no va a funcionar. Si siguen ese camino, me retiro, porque no quiero formar parte de ese esfuerzo de fingir la sordera. Me alegro de que me hayan escuchado”, dijo a The Guardian la actriz quien ha defendido en todo momento que esta producción haya sido tomada en cuenta por la academia, pero sobre todo de que Troy Kotsur haya podido formar parte de ella, pues su participación es fundamental dentro de la historia, pese a que en principio casi no llega a figurar en el elenco.

Y esto debido a que el actor tenía una apretada agenda de trabajo, pero su compañera fue muy insistente en el hecho de que él formara parte de esta producción que bien retrataba parte de su vida, de sus triunfos, fracasos y adversidades, por tanto, gran parte del mérito se lo lleva esta destacada mujer que vio en Troy todo el potencial y la vivencia y que sabía que podía ser bien interpretada hasta el punto que generara un impacto de principio a fin.

No en vano, el actor al recibir su estatuilla, también dejó ver su lado más sensible, pues fue uno de los que expresó uno de los discursos más emotivos, dejando así enseñanzas muy personales: “Mi padre era el mejor signante de nuestra familia, pero tuvo un accidente de coche y se quedó paralizado del cuello para abajo y ya no pudo signar. Papá, he aprendido mucho de ti. Siempre te querré. Eres mi héroe (...) quiero dar las gracias a todos los maravillosos escenarios de teatro para sordos, donde se me permitió y se me dio la oportunidad de desarrollar mi oficio de actor”.