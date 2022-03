Exesposa de Mauricio Israel: “Acá en Colombia, a mí en lo personal, me dejó con deudas económicas”

Debbie Valle, exesposa de Mauricio Israel, respondió a las palabras del comentarista deportivo en la entrevista con Julio César Rodríguez en Pero Con Respeto.

En ese sentido, la mujer había señalado a Glamorama que iba a esperar las palabras de Israel en el programa de CHV antes de referirse a él.

El comentarista deportivo explicó por qué retornó al país en entrevista con Julio César Rodríguez en PCR👇https://t.co/8Ebey6zVj6 — Publimetro (@PublimetroChile) March 29, 2022

Y durante el espacio, el comentarista deportivo afirmó que “tengo muchas deudas que saldar, las económicas están saldadas, pero las personales no. Tengo que saldar deudas como hijo, que las estoy haciendo, por eso estoy con mis padres y por eso decidí quedarme, para estar con ellos y de hecho, estoy viviendo con ellos”.

La respuesta de Valle

Tras los dichos de Israel, Valle manifestó al citado medio que “las deudas que el saldó y por las que a él le preguntan y como él me lo dijo, son las deudas de Chile. Y él responde al pie de la letra, según dice, que en Chile no le debe a nadie”.

“Acá en Colombia, a mí en lo personal, me dejó con deudas económicas. No emocionales. Deudas que aún están pendientes que él me responda”, expresó.

Extenista contó hace tiempo que el comentarista le pidió prestado $300 millones y que en Colombia le negó el saludo porque “no que...👇https://t.co/RlzOBXtDMt — Publimetro (@PublimetroChile) March 29, 2022

Además, indicó que “lo único es que es su palabra contra la mía, porque las deudas figuran a nombre mío, no de él. Acá en Colombia a él no le prestarían plata por no ser colombiano. Y bueno, me respalda ahora los chats donde él se comprometía a pagarme”.

Cabe mencionar que Valle e Israel estuvieron juntos durante cuatro años, casándose en agosto de 2019. En enero del 2020 en tanto, se separaron.