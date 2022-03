Ingrid Cruz y el amor: “Trato que las relaciones terminen de buena manera”

La actriz Ingrid Cruz confesó en una transmisión en Instagram qué terminó su romance de casi tres años con el kinesiólogo Ignacio Roco.

“Estoy soltera, hace un rato. Lo adoro y él me adora”, señaló durante un Live junto a Pancho Saavedra, indicando que la relación llegó a su fin.

La intérprete de Javiera, en la teleserie “Demente” de Mega, destacó, eso sí, que “tengo una increíble relación su mi ex”. Esto, gracias a la madurez alcanzada con los años.

“Lo que pasa es que una está más grande y va aprendiendo. Cuando chica me porté super mal, pero uno va aprendiendo. Yo ya no me quiero mal en la vida”.

Acto seguido, explicó que el término “no pasa por engaños, pasa por madurez, distintos caminos que va tomando la vida, nada más. En general me llevo muy bien con mis ex, trato de que las relaciones terminen de buena manera”, confesó.

Uno tiene que estar sola

“Es muy difícil estar en pareja, muy difícil encontrar pareja (...) hay minutos en que uno tiene que estar sola, para armarse, reconstruirse, conocerse, para varias cosas”, cerró.