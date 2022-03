Netflix anuncia fechas de estreno para las nuevas temporadas de One Piece

Atención, fans de One Piece:

¡Llegan más temporadas a Netflix, a partir del 22 de mayo! 🏴‍☠️



Fechas confirmadas:

One Piece T5 – T7: Mayo 22, 2022

One Piece T8 – T10: Junio 22, 2022

One Piece T11 – T13: Julio 22, 2022 pic.twitter.com/686zjLJM6H