Patricia Venegas llega a CHV tras adiós a TVN: conducirá noticiero con conocido periodista

Patricia Vengas se despidió ayer martes de TVN, al finalizar la emisión de 24 Horas Tarde.

“He tratado de trabajar psicológicamente este momento, porque es difícil, pero no quero que los últimos momentos que voy a estar en TVN sean con llantos, porque lo he pasado muy bien... traté que no fueran con llanto”, indicó visiblemente emocionada en el noticiero.

Luego, afirmó que ”fueron años geniales, pero a veces hay que salir de la casa de los papás y conocer otra experiencias, otros lugares, otras maneras de hacer las cosas y tiene que ver un poco con eso, lo que voy a enfrentar a partir de los próximos días, pero por eso no quería llorar, porque le quiero dar las gracias a todos. Fui muy feliz”.

Su nuevo trabajo

Tras sus 20 años en TVN, Venegas ahora se desempeñará en CHV.

En conversación con LUN, indicó sobre su despedida que “es que en ese momento entró todo el departamento de Prensa y fue inevitable, me fui a la punta del cerro. Todo lo que había tratado de entrenar mentalmente fue imposible porque ellos estaban muy emocionados y tristes también”.

“TVN se portó muy bien conmigo hasta última hora e incluso me hizo una oferta muy atractiva, trataron de que me quedara, hicieron un tremendo esfuerzo porque las lucas eran parecidas”, expresó.

Eso sí, apuntó que “pero si hay un momento para hacer un cambio, es ahora. Es querer experimentar algo nuevo más que haberme sentido incómoda donde estaba. Estoy súper agradecida y he sido muy feliz en TVN”.

Respecto a su nuevo rol, la periodista conducirá la edición de la tarde de CHV Noticias, en compañía de Humberto Sichel.

“En estricto rigor voy a hacer un horario muy parecido, pero lo que me gustó de CHV es que además de que es un canal exitoso y al que le va bien, me gusta que piensen en un noticiero informativo, pero con cercanía ciudadana. Me acomoda explicar las cosas”, concluyó Venegas.