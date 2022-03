¿Arturo Vidal y Marité Matus son más que solo ex?: Raquel Argandoña tiene interesante teoría sobre la antigua pareja

Ya hace bastante tiempo que terminó el romance entre Arturo Vidal y María Teresa Matus, sin embargo la pareja sigue dando que hablar en algunos programas de farándula. Aunque ambos ya se encuentran con pareja y se “llevan bien”, Raquel Argandoña piensa que su relación va más allá que solo ser exs.

Cabe recordar que, actualmente, Marité pololea con Camilo Huera y el futbolista está hace algunos meses con Sonia Isaza, y ambos muestran abiertamente sus romances.

Sin embargo, la panelista de “Zona de estrellas” tiene sus sospechas sobre lo bien que se llevan los dos involucrados.

Todo comenzó durante el partido de este martes, en donde el “Rey Arturo” jugó en contra de Uruguay para clasificar al mundial de Qatar 2022. En el encuentro se encontraba Marité dándole apoyo a su ex en el estadio San Carlos de Apoquindo usando la camiseta número 8.

“Yo creo que ella todavía está enamorada de su ex”, lanzó en primera instancia.

“¿Dónde estaba Camilo Huerta? Ellos tienen más que una relación de ex, ella le manda saludos cuando está de cumpleaños, muy amoroso”, agregó.

Al mismo tiempo, comentó las muestras de cariño que ambos se dan en redes sociales, a lo cual dijo: “¿Qué opina tu amigo Huerta que le diga ‘gracias gordo’ al ex?, a mí no me lo aguantan, yo tampoco lo aguantaría. Gordo es muy cercano, ¿a ti te gustaría que tu pareja le dijera al ex ‘gordo’?”.

“Fue al estadio con la camiseta número ocho y el otro (Camilo Huerta) debe estar viéndolo en su casa por televisión. Pobre él, pobrecito me da pena”, complementó.

“Marité lo conoció cuando él no era nadie, no tenía fortuna ni mucho menos, el amor que se tienen es sincero y no por las lucas como otras que se acercan a los futbolistas”, reflexionó posteriormente.

El consejo de Raquel

“¿Dónde queda Camilo?” interrogó. “Yo encuentro que Camilo tiene un pilar que es Vidal, muchas lucas, ídolo mundial, tiene muchos seguidores. Camilo es buena persona, le cae regio a la Marité y los niños, pero igual tiene la sombra de un gran Vidal atrás”, analizó.

“Y desde el momento que la deja ir con la camiseta a ver su ex y le dice ‘gordo, te quiero mucho’, igual encuentro que le falta power al Camilo”.

Al final, la Raquel aprovechó de darle un par de consejos al exparticipante de “El Discípulo del Chef” para lograr enfrentar esta situación, y ella en su lugar le diría: “A ver gordita, hasta aquí fue su relación, el ex, padre de sus hijos, su ex marido, pero no me deje como tonto con la camiseta delante de la gente”.