Camilo Huerta desea conocer al ex de Marité Matus, Arturo Vidal: “Para mí es un ídolo”

Durante este fin de semana se estrenará un nuevo capítulo de “La Divina Comida”, en donde podremos ver a Camilo Huerta hablando de su relación con la expareja de Arturo Vidal, Marité Matus, con quien lleva varios meses como pareja.

“¿Cómo convives de que sea una mujer conocida? Además que tiene una historia con Arturo Vidal. ¿Es complejo?”, preguntará Simón Oliveros, notero de “Mucho Gusto”, otro de los comensales del programa de CHV.

“Para mí, no son temas. Yo creo que no hay que hacerse problemas, si somos gente adulta. Ella tiene su vida y no tengo por qué reclamarle algo a ella. Ella tiene sus hijos, los quiero también”, aclaró.

En la misma línea, comentó que no ha tenido ningún contacto cercano con el jugador del Inter. “Nunca he hablado con él. Quizás algún día podríamos tener una conversación, no tengo ningún drama. No tengo nada que decir”.

“Tengo una admiración como deportista hacia él. Para mí es un ídolo, veo todos los partidos de la selección, grito por Arturo, así que no tengo nada que decir. Yo creo que soy bastante evolucionado en ese sentido. Quizás por eso ella (Marité Matus) está conmigo, porque no existe toxicidad acá, no existen dramas. Yo nunca le he hecho un problema por algo”, finalizó.