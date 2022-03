Cecilia Bolocco buscó ayuda en un especial tratamiento por complicaciones de salud

Como ya es costumbre, Cecilia Bolocco se mantiene cerca de sus seguidores a través de transmisiones en vivo en su perfil de Instagram. En este distendido espacio, la modelo entrega tips de moda, muestra parte de su colección e incluso ha sorteado regalitos para sus fans.

Así mismo fue la noche de este martes, en la que mostró parte de su nueva colección de botines. Además, en esta ocasión tocó un tema un poco más serio: una complicación de salud que la ha afectado los últimos días luego de ser diagnosticada con Neumonía.

Según el relato de la ex Miss Universo, ha sufrido de intensos dolores como secuela de la infección a sus pulmones. Por lo que recurrió a un tratamiento de acupuntura.

Cecilia Bolocco

“Me fui a poner agujas porque era tanto mi dolor de columna ayer, tanto, tanto, tanto. Me dijeron que probablemente era por la Neumonía porque acá atrás, cuando duele ahí, parece que es por los pulmones, así que dije ‘oh, no, tengo que hacer algo’”, comentó Bolocco en su live.

“Vamos a ver como amanezco”, agregó.

Además aprovechó la instancia para aconsejar a sus seguidores y seguidoras: “Uno cuando de mejor ánimo tiene que andar, es cuando anda mal, porque eso genera que uno pueda enfrentarse de mejor manera al problema, porque cuando uno se echa a morir, estás sonada”, dijo la diseñadora.

“Hay días que uno, sí, solo quiere llorar. Yo me encerré una vez en el baño a llorar mucho, mucho. Y otra vez que me fui a la terraza a un rincón y también, porque uno tiene que desahogarse porque no te puedes quedar con la angustia, la pena y el dolor adentro, hay que botarlo”, concluyó Cecilia Bolocco.

Puedes revivir el momento a continuación: