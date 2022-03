Fran Sfeir y su camino para ser cantante: “No hay día que no piense en rendirme”

Francisca Sfeir estudió arquitectura y teatro, pero su sueño siempre fue ser cantante, contó a Publimetro.

“Desde que tengo uso de razón soñaba con los escenarios, pero siempre me dijeron que sería un sueño imposible, que no podía cumplir”.

Madre de dos pequeños y esposa del periodista Juan Pablo Queraltó, siguió a regañadientes los consejos de sus padres y estudió una carrera profesional, para no ser la oveja negra de la familia.

“Vengo de una familia donde tener una carrera era lo más importante. Mis bisabuelos eran analfabetos, de extrema pobreza y el gran salto se dio cuando mi abuelo estudió en la universidad. Entonces, para ellos era muy importante la estabilidad y claramente ser artista no lo veían como una carrera rentable”.

Estudió Arquitectura en la Universidad Católica, “para encajar socialmente”, pero su corazón no estaba feliz.

“Trabajando como arquitecto dejé de ser feliz, no quería levantarme en las mañanas, ni era algo que me apasionara en absoluto. Lo hacía con el piloto automático”, confiesa, revelando el día que decidió jugársela por su pasión.

“Después de hacer la práctica me dije: yo siempre quise ser artista, cantante y ese momento fue como si me hubiese quitado un velo de mis ojos. Vencí la barrera del miedo y me empecé a encontrar conmigo misma”.

Y fue ahí, confiesa, cuando comenzó un largo camino para trabajar por su pasión y recuperar el tiempo perdido, presentándose en cuánto festival había en todo el país para “sanarse espiritualmente”.

“Tuve que cortar con todas las expectativas que el mundo tiene de uno, para hacer lo que a mí me hace feliz”. Todo esto, ante la sorpresa de su familia, porque “el éxito, las lucas y la consagración es lo último que llega. Uno siempre funciona desde la soledad y el anonimato”.

“Siempre le digo a las personas que quieren hacer esto, que es una carrera muy solitaria y esforzada, de caerse y levantarse con el mismo vuelo. Es un trabajo de pura auto convicción, porque nadie cree en ti, hasta que tú lo creas”.

Y esa convicción y constancia, tuvo su gran recompensa cuando su hit “A dónde va el amor” fue elegida la canción principal de la teleserie “Pobre Gallo” de Mega, siendo una de las más escuchadas en las radio y con miles de reproducciones en Spotify.

“Se revolucionó mi vida, su éxito cruzó fronteras y me impulsó a seguir creyendo en mí y haciendo música”.

La felicidad es lo más importante

Hoy, sigue trabajando firme por su pasión, junto a artistas como Zalo Reyes y Pablo Herrera, aunque reconoce tener momentos de altos y bajos, e incluso, “no hay día que no piense en rendirme, porque vivir por tus sueños es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida, pero también una gran responsabilidad.”

“Lo más fácil sería rendirse y emplearse para recibir el pago a fin de mes, y lloro”, reconoce “pero por mis hijos lo sigo haciendo, para demostrarles que se puede y que buscar la felicidad es lo más importante.

Además, “yo le recomiendo a la gente que nunca vivan con el piloto automático, porque todos los caminos son difíciles, por eso vale la pena hacerlo cuando estás en tu camino”, entonó para Publimetro.

