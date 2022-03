Impacto en “Aquí se baila”: pareja de bailarines seguros a la final fueron los nuevos eliminados

Anoche “Aquí se baila” dejó a todos impactados con la nueva pareja eliminada.

Nuevamente la tómbola decidió al azar el orden en que se presentaron, con los nombres escogidos por el jurado compuesto por Neilas Katinas, Fran García-Huidobro y Karen Connolly . Luego, cada uno de ellos evaluó sus presentaciones con notas de 1 a 10, manteniendo la nota de Fran secreta.

La primera pareja en ser escogida fue la de Piamaría Silva y David Sáez, quien bailó con Pía reemplazando por hoy a Pancho Solar, lesionado desde su accidentada presentación del lunes. Pía y David bailaron “I’ll Make a Man Out of You” y “Reflection”, ambas de la película “Mulan”, en una coreografía montada como una pelea de bastones.

Los siguientes en ser escogidos fueron Jazz Torres y Felipe Basáez, quienes bailaron “The First Time Ever I Saw Your Face”, de James Blake. Tras su presentación, Jazz explicó que está bastante sensible últimamente, pero que decidieron hacer algo que los conectara más y que los mostrara como una dupla. “Es un desafío siempre, pero creo que, aunque es algo que no estudié tanto tiempo, el baile contemporáneo me gusta mucho”, confesó la participante.

Aquí se Baila

Los próximos escogidos por el azar fueron Christian Ocaranza y Pancho Chávez, quienes bailaron “Seven nation army”, de The White Stripes, caracterizados como Peter Pan y su sombra. Consultados por Sergio, confesaron que se les ocurrió la idea de esta coreografía tras salir a beber con Bárbara Moscoso.

Bárbara Moscoso y Matías Falcón fueron los siguientes escogidos por el azar, y bailaron “Caruso”, de Lara Fabian. Tras su presentación, Bárbara confesó que en esa coreografía contó la historia de su abuela con alzheimer, y que se la dedica a ella. Según reveló, llorando, a su abuela le trae mucha felicidad cuando le ponen música. Por su parte, Matías dijo que buscaron conectar con la realidad de tantas familias que sufren con sus adultos mayores, y que por su parte también es el caso del abuelo de su polola Janisse, quien lloró desde la galería al oír la mención.

La última pareja en presentarse fueron Hernán Arcil y Leticia Zamorano, quienes, caracterizados, bailaron “Once upon a dream”, de Lana del Rey, de la película “Maléfica”. Tras su presentación, Leticia explicó a Sergio que su reacción al salir de su baile de ayer fue de frustración por el calor del momento, porque sentía que su trabajo no le gustaba al jurado.

Aquí se Baila

A continuación, se revelaron las notas secretas de Fran, que fueron: un 10 a Christian y Pancho, un 10 a jazz, un 9 a Bárbara, y un 8 a Leticia y Hernán y a Piamaría. Con esto, la batalla final fue entre Piamaría Silva y -tras una conversación entre ambos para escoger quién los representaría- Hernán Arcil.

En sus 45 segundos Hernán bailó “Hit The Road Jack”, de Throttle. Luego, Piamaría bailó 45 segundos de “Lose Control”, de Missy Elliott. Tras las energéticas presentaciones, Karen Connolly dijo que el nivel está tremendamente alto y que es una pena tremenda eliminar a alguien, así que la decisión está dividida. De todas formas, anunció, los eliminados son Leticia y Hernán.