Karla Rubilar y llegada a Mucho Gusto: “Lo que me interesa de estar en televisión es seguir en contacto con la gente”

Los animadores de Mucho Gusto, Diana Bolocco y José Antonio Neme, sorprendieron ayer miércoles cuando anunciaron el nombre de su nueva panelista: Karla Rubilar.

La exministra de Sebastián Piñera se unió al matinal de Mega, en donde participará los miércoles.

La exministra del gobierno de Sebastián Piñera se suma como panelista al matinal de Mega👇https://t.co/3fpj8WI6rZ — Publimetro (@PublimetroChile) March 30, 2022

Sobre su llegada a la televisión, señaló en conversación con Página 7 que “me siento muy agradecida de la invitación que me hicieron al aire en una de mis últimas entrevistas como ministra. Yo ya había participado varias veces en los programas y me preguntaron si me gustaría ir de panelista. Pensé que era algo de buena onda, pero me llamaron después, y me siento muy honrada de que hayan pensado en mí para contribuir desde la experiencia política y la vida que una tiene”.

Respecto a su primera jornada al aire, indicó que “es un mundo nuevo. No es lo mismo ser invitada como autoridad, cumpliendo un rol, a ir como panelista y opinar desde lo que es una como persona”.

“Me sentí súper acogida, me han tratado increíble, no solamente los conductores, sino que todo el equipo que está atrás, que es bien grande y le ponen harto corazón”, expresó.

Rubilar indicó además que espera ir mejorando “y ojalá contribuir con temas que le importan a la ciudadanía, sobre todo a las mujeres, desde la perspectiva de la familia, y poder bajar de forma más simple un montón de temas en los que yo pueda ser un aporte”.

La exministra señaló además que ha recibido el apoyo de su pareja, el periodista Christian Pino.

“Él siempre me ha ayudado. Desde que estamos juntos, efectivamente su experiencia ha sido vital”, manifestó.

En ese sentido, destacó que “siempre está presente, apoyándome y opinando desde su olfato por su experiencia en los medios de comunicación”.

“Esto me recuerda a cuando estaba Marcela Cubillos, cuando fue contratada por Canal 13″, comparó la comunicadora. 👇https://t.co/zshqDPngLR — Publimetro (@PublimetroChile) March 31, 2022

“Pero hay un equipo humano en el Mucho Gusto que está súper a disposición. Lo que más me importa al final del día es aprender de los conductores, quienes yo creo lo hacen súper bien. Además, son un equipo muy afiatado”, agregó.

Por último, Rubilar afirmó que “Lo que me interesa de estar en televisión es seguir en contacto con la gente, y el poder de los medios es súper potente para no perder ese lazo que hubo estando en la política. Y lo segundo es que es un medio muy poderoso para contribuir con temas que le importa a la ciudadanía, y ser un aporte a sus vidas”.

“Lo que veo es que es una tremenda oportunidad de seguir contribuyendo desde la mirada social y experiencia con temas que son relevantes para las personas”, concluyó.