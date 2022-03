“No sé porque me tiene tanto odio”: Kathy Salosny responde a dichos de Raquel Argandoña

Raquel Argandoña sorprendió en Zona de Estrellas hace unos días al revelar una supuesta rivalidad entre Kathy Salosny y Eva Gómez.

La panelista señaló en el programa de Zona Latina que la exBuenos Días a Todos tuvo un romance con Pablo Morales, exejecutivo de CHV, quien también fue esposo de la otrora conductora de Manos al Fuego.

En ese sentido, Argandoña señaló sobre Salosny y Morales que “vivieron juntos, por eso ella odia a la Eva Gómez. No la odia (especificó) no la traga que es más suave, no la pasa”.

La respuesta de Salosny

Esta situación fue comentada en Me Late, el programa de TV+.

Allí, la periodista Mariela Sotomayor se contactó con Salosny, quien le envió un audio.

“Eso no es así, Dios mío. No tengo ganas de desmentir a esta señora que siempre está hablando mal de mí. No sé por qué me tiene tanto odio. Eso no es así”, señaló Sotomayor relatando los dichos de la animadora.

“Con Pablo nos separamos muchos años antes. De hecho, él se casó con otra mujer después que se separó de mí, con Joanna Reposi, una documentalista. Se fue a Inglaterra incluso. Nada qué ver, fueron otros tiempos con la Eva y lo mío ya había pasado y yo estaba en pareja de nuevo”, expresó.

Finalmente, afirmó sobre los dichos de Argandoña que “nada qué ver, qué horror”

