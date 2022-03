“Sigo defendiendo a los hue...”: Helhue Sukni sufre singular fail en vivo en “La hora de jugar”

Helhue Sukni sufrió un singular fail en vivo en “La hora de jugar”.

La abogada estuvo invitada en el programa de Mega, en donde a los pocos segundos protagonizó un chascarro, en momentos que hacía su presentación.

“A los que no me conocen me llamo Helhue Sukni, soy abogada, antiguamente conocida como la abogada de los narcos, bueno sigo defendiendo a los hueo…”, afirmó.

“Formamos el mejor equipo periodístico de la televisión chilena”, señaló Rincón sobre cómo el...👇https://t.co/a5Hih1ALp7 — Publimetro (@PublimetroChile) March 31, 2022

Tras esto, se tapó la boca y se puso a reír. “Perdón, íbamos tan bien, pero que se me sale”, afirmó.

“Lo importante es señalar que me invitaron a este programa, estoy feliz. No mentira, si este es mi programa”, expresó.

Finalmente, Helhue indicó que ella es “la única persona que viene a la televisión sin arreglarse el pelo, porque vengo con el arreglo de la mañana”.

Revisa el momento