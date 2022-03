Wanda Sykes, animadora del Oscar 2022, declaró sentirse “físicamente mal” luego de la polémica cachetada

Luego de mucha espera, los premios Oscar 2022 acabaron por dar de que hablar y causaron sensación en las redes, pero no por la razón por la que la academia esperaba. Luego del muy polémico episodio protagonizado por Will Smith y Chris Rock, la animadora Wanda Sykes ha salido a hablar al respecto y contar cómo se sintió en ese momento.

La explosión de comentarios y discusiones que tuvieron las redes sociales en torno a los galardones más importantes de la industria del cine estadounidense no tiene precedentes y es que, luego de años de decadencia, los premios Oscar han vuelto a ser relevantes a causa de la cachetada que le propició Will Smith a Chris Rock luego del igual de polémico chiste.

La animadora de los premios Oscar 2022, Wanda Sykes aseguró estar todavía “un poco traumatizada” por el momento

Las ceremonias de los premios Oscar siempre han tenido alguna que otra polémica año tras año, pero lo que ocurrió con Will y Chris es algo que nunca se había visto, escalar la situación hasta las acciones físicas dejó a todos los presentes y millones de televidentes en todo el mundo completamente sorprendidos y llenos de preguntas.

Por suerte para todos, el actor ahora ganador del premio de la academia logró calmarse y se mantuvo bastante tranquilo durante el resto de la ceremonia. Por su parte, la actriz y comediante Wanda Sykes, quien fue parte del trio de presentadoras complementado por Amy Schumer y Regina Hall, ha contado su versión de lo sucedido.

La comediante ha aparecido en el show de Ellen DeGeneres recientemente y no ha duda en explicar lo que pasaba detrás de escena mientras Chris Rock recibía el golpe por parte de Will. Según Wanda, ella se encontraba en medio de un rápido cambio de vestuario y para cuando volvió al monitor, ya Will estaba acertando el golpe por lo que quedó sorprendida.

Sykes dijo “Solo estaba como, ‘¿Esto realmente está sucediendo?’ Y luego alguien me mostró en el video algo como, ‘Sí, él golpeó a Chris’, y me sentí tan mal por mi amigo, Chris. Y fue repugnante, absolutamente”. Dejando más que claro su disgusto por las acciones violentas de Will Smith, las cuales podrían hacerle enfrentar graves consecuencias.

Además de esto, Wanda Sykes también aprovechó para hablar sobre el momento en el que el actor recibió el premio por su papel en “El Método Williams” y lo mucho que le disgustó la reacción de los presentes. “Este es el mensaje equivocado. Asaltas a alguien, te escolten fuera del edificio y eso es todo”, además explicó lo que hubiese hecho si lo hubiesen echado.

Según la comediante, si la academia hubiese echado a Will Smith de la ceremonia, habría sido ella misma quien apareciera a recoger el premio “Quería poder salir corriendo después de que ganara y decir: ‘Uh, desafortunadamente, Will no pudo estar aquí esta noche” comentó Wanda entre risas.

Wanda Sykes exige que Will Smith se disculpe ante las tres animadoras de los Oscar

Durante la entrevista, Sykes también aprovechó para aclamar el duro trabajo que ella y sus compañeras llevaron a cabo para prepararse y aseguró que, si bien Smith envió una disculpa a Chris, no lo ha hecho con ellas.

“Éramos las anfitrionas. Esta es nuestra casa. Los invitamos a pasar, nos ocuparemos de todos ustedes esta noche, nos aseguraremos de que la pasen bien, y nadie se ha disculpado con nosotros. Y trabajamos muy duro para armar ese programa. La industria en sí, estoy como, ‘¿Qué diablos es esto? Esto está mal”.

