Llegó el reemplazo de “Aquí se Baila”: nuevo estelar de talentos se tomará la pantalla de Canal 13

A pocos días de la gran final del programa “Aquí se Baila”, Canal 13 ya dio a conocer cuál será el estelar reemplazará el exitoso show con famosillos. “Starstruck, de fanáticos a estrellas”, sería el nombre del nuevo espacio de talentos traído desde Inglaterra.

El proyecto, que rendirá tributo a los ídolos de siempre en un formato nunca antes visto en televisión, los participantes buscarán demostrar quiénes poseen el verdadero talento, pasión y ganas de destacar en lo que será una exigente competencia que tendrá a Sergio Lagos en la animación.

“Starstruck” es un nuevo formato de programas estrenado hace pocas semanas en el país europeo a través de ITV, el cual rápidamente conquistó al público pasando a ser éxito de sintonía. Se trata del primer formato que tiene multiplicado todo por tres: es tres veces más espectáculo, tres veces transformaciones más extraordinarias y con tres integrantes por cada equipo.

Específicamente, es un show de talentos en donde tributadores del mismo artista -que no se conocen entre ellos- trabajan en equipos y los tres representan al mismo cantante en diferentes épocas de éste. Todo esto lo harán a través de musicales en los que se presentarán juntos cantando la misma canción del artista al cual representan, pero cada uno estará con el look correspondiente a la etapa de la vida del cantante.

Alexis Zamora, productor ejecutivo del área de entretención de Canal 13, explicó un poco de qué se tratará el show: “Esto es definitivamente un upgrade en los formatos de talentos. Es competencia grupal, en donde se trabaja en equipo para hacer una muy buena representación de un determinado artista en toda su trayectoria. Es así como tendremos 16 equipos de tres personas que representarán a artistas como Shakira, Marc Anthony, Chayanne, Ana Gabriel, Marco Antonio Solís, Juan Gabriel, Tina Turner y Rihanna, entre varios más”.

“Aquí no hay capítulos de audición, el formato del programa se presenta desde que ya vienen transformados los participantes. Segundo, el programa tiene dos líneas de concursos, cómo compiten contra el resto de los equipos y cómo dentro del equipo compiten entre ellos. Y tercero, aquí no importa que no te parezcas tanto físicamente, todos son aceptados, es la voz la que prima sobre el físico”, explicó Zamora, aclarando que este formato es totalmente novedoso para la televisión chilena.

En relación al último punto, el productor ejecutivo del área de entretención del 13 añade que “aquí no es que tú sirves o no sirves. Todos los que están son espectaculares, por lo tanto, el conflicto del jurado es ‘yo me sorprendo, me entusiasmo y yo me abanderizo por un equipo’, porque lo más difícil es saber qué equipo es mejor que el otro. Es así como no está esa sensación de que el jurado está escuchando si tú cantas bien o no… ¡aquí el jurado disfruta!”.

La idea es “volver a hacer un formato novedoso realza al 13 con nuevos contenidos. Esto es talento y espectáculo, pero con un upgrade que hace que el formato tenga esta frescura en relación al uso del mismo insumo. Aquí son participantes que imitan a cantantes, pero con una fórmula que es novedosa y queremos que la gente se involucre con algo distinto”.

Recuerda que pronto podrás ver “Starstruck, de fanáticos a estrellas”, en el horario prime de Canal 13.