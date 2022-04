Lo que todos esperábamos: esposa de Daddy Yankee confirmó fecha para la venta de entradas

Daddy Yankee (Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images)

Así es, luego de varias especulaciones sobre la posible fecha, Mireddys González se tomó las redes sociales para aclarar todo. La esposa de Daddy Yankee anunció que el inicio de la venta de entradas será el próximo 20 de abril.

Mediante el formato de Instagram Stories, la mujer publicó una serie de mini videos explicando la situación para nuestro país: “Todavía los boletos no están a la venta. No hay nadie autorizado para vender boletos del concierto ede DY en Chile”.

“No se desesperen para que no sean estafados por personas que aprovechan el desespero de ustedes y empiezan a pedirle dinero para venderles boletos. Los boletos no están a la venta todavía”, enfatizó, ya que según varios rumores -falsos- la venta de entradas comenzaba el 30 de marzo.

“Me dicen las personas que van a hacer el show allá que van a salir a la venta el 20 de abril, así que, por favor, no caigan con personas que están aprovechando el desespero de ustedes para venderles taquillas que no son reales. Por favor, esperen”, destacó.

Recordemos que Daddy Yankee se presentará en Chile el próximo 29 de septiembre del 2022, en el marco de su gira de despedida, ya que confirmó su retiro definitivo de los escenarios hace unos pocos días.