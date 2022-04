Marvel: las próximas películas que llegarán a los cines en 2022 tras Morbius

El 2022 empieza a ponerse interesante en el planeta Marvel. Tras el lanzamiento de Spider-Man: No Way Home a finales del año pasado, los fans estaban esperando con ansias una nueva producción del gigantesco estudio. Fue entonces cuando, de un solo golpe, llegaron Moon Knight y Morbius.

El miércoles 30 de marzo se estrenó la nueva serie del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) en Disney+, y un día después, en los cines las carteleras se renovaban con Morbius, una cinta de Marvel-Sony del Spiderverse que trajo a un nuevo personaje a este fantástico multiverso.

Oficialmente y tras reprogramaciones, Morbius, protagonizada por Jared Leto y dirigida por Daniel Espinosa, es la primera película de un personaje de Marvel que se estrena este año. Pero no será la única.

A continuación, el resto de largometrajes de Marvel Studios que se lanzan en 2022.

[ Spoiler Alert: Lo mejor del estreno de Moon Knight ]

Doctor Strange and the Multiverse of Madness (6 de mayo)

El viernes 6 de mayo de 2022 será el estreno internacional de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Probablemente, cuente con fechas de preestreno al igual que No Way Home.

La secuela de la primera cinta sobre Stephen Strange genera mucha expectación por los fans, principalmente por la llegada del multiverso al MCU tras los eventos ocurridos en el final de la Fase 3 con Avengers: Endgame y en la series Loki y la animada What If...?.

También hay mucho hype luego de que se confirmara la participación de Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff en Doctor Strange 2, tras convertirse finalmente en la Bruja Escarlata en el final de WandaVision. Todo indica que el Hechicero Supremo necesitará de su ayuda para enfrentarse a varias amenazas de diferentes universos.

Cumberbatch como Doctor Strange, Olsen como la Bruja Escarlata, Rachel McAdams como la doctora Christine Palmer, Benedict Wong como Wong, Chiwetel Ejiofor como Mordo, y Xochitl Gomez como América Chávez encabezan el elenco de la película.

La cinta también le daría la bienvenida a los Illuminati, con Patrick Stewart como el Profesor X. Los rumores apuntan a que el misterioso equipo será conformado por Superior Iron Man en la piel de Tom Cruise, el Hulk de Eric Bana, Monica Rambeau y Reed Richards, mejor conocido como Mr. Fantástico.

Thor: Love and Thunder (8 de julio)

El Dios del Trueno volverá a ser el protagonista en Thor: Love and Thunder, la cuarta cinta del personaje en el MCU. En ella, según todas las pistas, tendremos una trama con viajes en tiempo, muy al estilo de lo que mostraron en Avengers: Endgame, la película que se encargó de establecer las reglas de viajes temporales.

Chris Hemsworth encabeza el reparto en el que destacan Natalie Portman como Jane Foster, la nueva portadora del Mjölnir, Tessa Thompson como Valkiria, Jaimie Alexander como Lady Sif, el ganador del Óscar a Mejor Actor por su papel principal en Gladiador, Russell Crowe como Zeus, entre otros. Además, los Guardianes de la Galaxia formarán parte del filme.

La presencia de los Guardianes, el regreso del martillo de Thor y el villano del largometraje, Gorr El Carnicero de Dioses (Christian Bale), también aumenta la expectativa sobre ver viajes en el tiempo, especialmente luego de lo ocurrido en la serie Loki.

Por ahora, no se han filtrado póster oficiales ni adelantos.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, Parte Uno (7 de octubre)

Se trata de la secuela de Spider-Man: Un nuevo universo, en la que veremos a Miles Morales, en una nueva aventura a través del multiverso con Gwen Stacy, Miguel O’Hara (Spider-Man 2099) y un nuevo equipo de Spider-People para enfrentarse a un poderoso villano.

“Miles Morales regresa para el próximo capítulo de la saga ganadora del Oscar del Spider-Verse, una aventura épica que transportará al amigable Spider-Man de Brooklyn de tiempo completo a través del Multiverso para unir fuerzas con Gwen Stacy y un nuevo equipo de hombres araña para enfrentarse a un villano más poderoso que cualquier cosa que hayan conocido”, explica la sinopsis.

Dirigida por Joaquim Dos Santos, Spider-Man: Across the Spider-Verse, Parte Uno será la primera de dos partes.

Black Panther: Wakanda Forever (11 de noviembre)

Salvo que Marvel nos de una sorpresa, Black Panther: Wakanda Forever será la última película del MCU a estrenarse en 2022, exactamente el 11 de noviembre.

La nostalgia gira alrededor de una cinta en la que no estará el fallecido Chadwick Boseman. Su testigo sería tomado por Shuri (Letitia Wright), quien tiene todas las papeletas para ser la nueva Pantera Negra. Tiene todo el sentido del mundo ya que Shuri y T’Challa son hermanos.

Black Panther Black Panther

En diciembre de 2020, Feige confirmó que el papel de T’Challa no lo iba a interpretar otro actor y dijo que la secuela exploraría el mundo y los personajes de la primera película como una forma de honrar el legado que Boseman ayudó a construir.

Danao Guriria como Okoye, Angela Bassett como Ramonda y Lupita Nyong’o como Nakia repiten en el reparto y hay rumores de que Marvel quiere “revivir” el papel de Killmonger, con Michael B. Jordan.

En el largometraje, es probable que veamos de regreso a Bucky Barnes (Sebastian Stan) tras los hechos en Falcon y el Soldado del Invierno. También se espera que la película tenga conexión con Armor Wars y Sharon Carter, ahora concida como la Agente de Poder.