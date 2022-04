Mónica Rincón se despidió de CHV: “Quisimos hacer un periodismo de calidad que fuera un aporte para la democracia”

Este jueves se puso fin al trabajo conjunto entre CNN Chile y CHV, luego que la señal abierta fuera adquirida por Paramount.

En ese sentido, quienes cerraron la alianza fueron Mónica Rincón por la cadena de noticias y Humberto Sichel por el canal de señal abierta.

Y tras una nota que resumió los años de trabajo en conjunto, la periodista se despidió de CHV.

“Formamos el mejor equipo periodístico de la televisión chilena”, señaló Rincón sobre cómo el...👇https://t.co/a5Hih1ALp7 — Publimetro (@PublimetroChile) March 31, 2022

“Siempre es un honor informar. En este trabajo conjunto de 4 años, quisiera agradecer a todo el equipo, pero sobre todo a quien está detrás de cámara, que se lleva mucho menos crédito, muchas menos luces”, expresó Rincón.

“A todos, periodistas, productores, a la sala de edición que está sacando al aire este noticiero y tantos, en tantos horarios. Quisimos hacer un periodismo de calidad que fuera un aporte para la democracia, para el debate en este país. Nos equivocamos muchas veces, pero les prometo que pusimos garra y corazón en ponernos al servicio de ustedes”, afirmó.

Tras esto, indicó que “yo al menos me despido de las pantallas de Chilevisión, de todos ustedes, pero nos seguimos viendo cada noche a través de CNN Chile, que también es un equipo del que me enorgullece mucho ser parte”.

Sichel por su parte deseó “éxito a los dos equipos, ha sido un placer trabajar contigo, Mónica y con todo el equipo de CNN Chile”.

“Me imagino que es recíproco porque generamos realmente no sólo una buena energía y sinergia al aire, sino que amistad que traspasa las cámaras, así que no me cabe duda que nos volveremos a encontrar”, manifestó.

“Los amigos quedan, así que eso queda. Somos casas pareadas en un barrio que se llama Machasa”, concluyó Rincón, agradeciendo además a TNT Sports.