¿Quién es quién en ‘House of the Dragon’, la precuela de ‘Game of Throne’

Los fanáticos de ‘Game of Thrones’ tendrán de vuelta a la ‘Casa Targaryen’, con la serie derivada de ‘House of the Dragon’, que será estrenada el próximo 21 de agosto.

La trama de los dragones se lanzará en el canal HBO como en la plataforma de streaming HBO Max y contará con un drama de 10 episodios.

La precuela estará basada en la novela Fuego y sangre de George R. R. Martin y ambientada en unos 200 años antes de la acción narrada en ‘Game of Throne’s, para contar la historia de la familia Targaryen y el linaje que precedió a la madre de los dragones, Daenerys Targaryen, a quien le dio vida en las pantallas la actriz Emilia Clarke.

¿Cómo está conformado el elenco y personajes de ‘House of the Dragons’?

Matt Smith

El actor será el protagonista al interpretar al príncipe Daemon Targaryen. El hermano menor del rey Viserys y heredero al trono, es un destacado guerrero con el honor de portar la verdadera sangre de dragón, a pesar de algunos fantasmas que lo rondan.

Paddy Considine

El Rey Viserys, estará en mannos de Paddy y mostrará su versión amable, decente y cálida para mantener el legado de su abuelo, el Viejo Rey, Jaehaerys Targaryen.

Olivia Cooke

La famosa completará la tríada principal al ser Alicent Hightower, la hija de la Mano del Rey y la mujer más bella de todo el reino, con virtudes mucho más allá de la mera apariencia física.

Emma D’Arcy

La princesa Rhaenyra Targaryen, primogénita de rey y quien tendrá todo a su favor por ser mujer en medio de hombres, será Emma.

Steve Toussaint

Lord Corlys Velaryon estará presente con Steve. El mandamás de la casa Velaryon, mantendrá un linaje antiguo a la par de los Targaryen.

Eve Best

“La reina que nunca fue”, es decir, Rhaenys Targaryen, será Eve Best.

Al elenco principal se le suma Fabien Frankel, como Ser Criston Cole, un habilidoso espadachín sin derecho a tierras ni grandes bienes; Sonoya Mizuno, convertida en Mysaria, la principal aliada de Daemon Targaryen; y el reconocido Rhys Ifans , como Otto Hightower, la Mano del Rey.