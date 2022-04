Rocio Toscano reveló que pensó en abortar a sus mellizos: “Tenía miedo de cargar con el karma”

Durante febrero del 2021, la actriz Rocío Toscano se convirtió en madre de dos pequeños, Alma y Luca, quienes han cambiado su vida en 180º grados. Sin embargo, no todo tuvo un lindo inicio, ya que solamente hace algunos días confesó que nunca estuvo en sus planes ser madre.

Así lo expuso en una conversación a través de un Instagram live junto a Daniela Palavecino, en donde conversaron, entre varios temas, de la maternidad y el embarazado, en donde se dio el espacio para la confesión.

“Me atrasé una semana y dije ‘chucha’. Me hice el test y salió positivo. Fue como un balde agua fría dije como ‘concha… cagué’. Yo en shock, yo lo único que quería era andar en bicicleta por todo Chile, quería seguir actuando y todas esas imágenes de yo andando en bicicleta, en los set de grabación, diseminándose. Me aterre”, comenzó a contar la actriz de “Verdades Ocultas”.

Después de esta noticia, la joven confesó que “pensé en abortar, estuve apunto. Estuve en una charla de mujeres que acompañan a mujeres a abortar. Lo pensé, estuve a punto y no. Me arrepentí, me cagué de miedo. Dije ‘cómo voy a cargar con esto toda la vida’, no quiero esa carga emocional, no la necesito”.

Rocio aclaró que su decisión fue porque “tenía miedo de cargar con el karma, eso de qué hubiese pasado. Y dije ‘esto se me presentó, tengo a mi familia que me apoya, estoy bien económicamente, todo va a estar bien’”.

Finalmente, aclaró que “yo no soy así como provida y eso, pero ya hasta los había imaginado entonces no quería interrumpir esa cosa que florece dentro de una”.