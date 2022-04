Volvió con todo: Raquel Castillo realizó cover de Adele en redes sociales

Conocida en redes sociales por su participación en los programas de talentos “Factor X” y “Talento Chileno”, la cantante e imitadora Raquel Castillo volvió a publicar un video imitando a la cantante Adele.

En el registro, podemos ver a Castillo interpretando el “Someone like you” de la reconocida cantante. “Uno de mis temas favoritos en chilinglés”, escribió en la descripción de Instagram.

Vestida de negro y con pantalones rojos, paseando por grandes áreas verdes en compañía de un músico invitado, con el cual posteriormente comparte una escena romántica.

De igual manera, “la chica de las 5000 imitaciones” pidió a los cibernautas difusión de su nuevo material. “Dejen sus comentarios y compartan. Buena vibra para todos”, finalizó.