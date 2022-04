Asa Butterfield: cinco producciones en Netflix, Amazon y HBO Max para ver en su cumpleaños

Este viernes 1 de abril cumple 25 años el actor Asa Butterfield.

El intérprete británico comenzó su carrera en 2006 y rápidamente comenzó a destacar en el mundo del cine, protagonizando cintas como El niño con el pijama de rayas y Hugo.

Posteriormente apareció en cintas como El juego de Ender, The House of Tomorrow y Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children.

En los últimos años en tanto ha protagonizado la serie de Netflix Sex Education, la cual ya tiene confirmada una cuarta temporada.

Próximamente aparecerá en el filme de terror Choose or Die, en donde compartirá elenco con Robert Englund, el actor que dio vida a Freddy Krueger en la saga Pesadilla. También saldrá en la cinta de comedia College Republicans junto a Logan Lerman.

En el día de su cumpleaños, te dejamos cinco producciones del actor de Sex Education para ver en Netflix, Amazon y HBO Max.

Cinco producciones de Asa Butterfield

Sex Education (Netflix)

Por tener una madre terapeuta, Otis (Asa Butterfield) siempre tiene una respuesta cuando de sexo se trata. Así que su amiga Maeve (Emma Mackey) le propone abrir una clínica de terapia sexual.

El juego de Ender (HBO Max - Amazon)

Para prevenir un nuevo ataque de la fuerza alienígena, el joven Ender Wiggin es reclutado por el cuerpo militar para poner fin a la guerra. Con Asa Butterfield, Harrison Ford, Viola Davis, Hailee Steinfeld y Ben Kingsley.

Final de viaje (Amazon)

I Guerra Mundial, Francia. La compañía C del ejército británico, al mando del exhausto capitán Stanhope, espera con ansiedad en las trincheras de Aisne, a pocos metros de la línea enemiga, la inminente ofensiva alemana. Con Paul Bettany y Asa Butterfield.

El espacio entre nosotros (HBO Max)

Gardner, el primer humano nacido en Marte, viaja a la Tierra en busca de sus orígenes y de una amiga que conoció por Internet. Con Asa Butterfield y Gary Oldman.

Cuando apareciste tú (HBO Max)

Maisie Williams (Game of Thrones) interpreta a Skye, una joven con una enfermedad terminal y una lista de cosas para hacer antes de morir.