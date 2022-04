Laura de la Fuente habló sobre su recuperación tras accidente: “Mis papás me han ayudado mucho a ver el vaso la mitad llena”

Hace aproximadamente un mes que Cristián de la Fuente fue víctima de una encerrona que dejó a su hija, Laura, hospitalizada tras sufrir un impacto de bala en sus piernas. Actualmente, la joven se encuentra en proceso de recuperación y por eso decidió asistir a un evento de marca deportiva.

La hija de Angélica Castro reapareció durante la jornada de este sábado en Bra Revolution Day, organizado por la marca Adidas en el Parque Araucano.

En la instancia, la joven conversó con ADN y entregó detalles sobre cómo han sido estas últimas semanas.

“Me he sentido bien y es rico poder salir y volver un poco más a la normalidad, aunque sea de a poco”, comenzó a decir.

Además, aclaró que por el momento “estoy enfocada en mi recuperación, tengo claro que es pasito a pasito. Tengo muchas ganas de salir adelante, quiero volver a hacer deporte, tengo todas esas metas muy claras”.

Asimismo, habló sobre los mensajes que ha recibido a través de redes sociales. “Estoy agradecida de la buena onda y el cariño. Quiero poder devolver la mano y apoyar”.

El apoyo de sus padres

Por esta razón, decidió comprometerse para ir a la marcha por la Ley Tamara que se llevará a cabo este 10 de abril. “Ojalá que vaya harta gente y que esto no siga pasando, porque no lo recomiendo”.

“Mis papás me han ayudado mucho a ver el vaso la mitad llena. Están apoyándome y no me siento sola. El seguir adelante es lo que yo puedo hacer, decirle a la gente que suba el ánimo y dar las gracias es lo más importante”, comentó.

Finalmente, Laura realizó una reflexión sobre lo que le enseñó esta trágica experiencia. “Ahora más que nunca quiero hacer todo, pero hoy, dentro de lo posible y cuando pueda voy a hacer todo. No quiero seguir esperando, hay que hacer todo lo que uno puede y quiere cuando pueda y cuando quiera, al final la vida esta para vivirla”, enfatizó.