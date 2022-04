Camilo Huerta recordó cuando fue detenido por microtráfico de drogas: “Era un peligro para la sociedad, sin tener antecedentes”

En el última capítulo de “La Divina Comida”, Camilo Huerta habló en profundidad sobre uno de los momentos más complicados de su vida hasta el momento, su polémica detención por microtráfico durante el 2011.

Durante la conversación con Claudia Pizarro, Simón Oliveros y Karen Bejarano, el exparticipante de “El Discípulo del Chef” comentó algunos detalles sobre la “Operación Yingo”.

Recordemos que también fueron detenidos por “tráfico en pequeñas cantidades de droga” el exchico reality Félix Soumastre y Francisco Berrena.

“En una época del programa, que me iba muy bien, caí en la Operación Yingo, donde me involucraron en una especie de microtráfico de marihuana”, comenzó a explicar Huerta.

“Yo iba saliendo del canal un día, me subo a mi auto y me voy dirigiendo a mi casa, y veo que me están siguiendo unos autos, un auto con una cámara atrás. Me paro en una bomba de bencina que estaba ahí, y entran 5 u 8 tipos, me bajan del auto, diciendo que son de Carabineros de Chile”.

Posteriormente, contó que “me llevan a mi casa: ‘¿qué están buscando?’, les digo yo, ‘¿qué quieren?’ Imagínate un operativo de 20 policías, haciéndome preguntas imbéciles, cachai. Preguntándome con las minas con quién salía”.

Finalmente, el exchico Yingo estuvo todo un día detenido. “Me fui con un arresto domiciliario para la casa porque yo era un peligro para la sociedad”, recuerda pero “sin tener antecedentes y sin encontrarme con nada”.

Luego, Camilo mencionó otro dato relevante, “mi primer pito me lo fumé recién a los 24, 25 años, de mono, porque me dijeron pruébalo”, aseguró.

Al final, quedó absuelto y aprovechó la instancia del programa para aclarar que “yo nunca vendí, nunca trafiqué, no planté, tampoco portaba marihuana, no hacía nada. Fui tratado como un delincuente, cuando no lo fui”, cerró.