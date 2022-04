Karen Bejarano habló sobre conflicto con Nacho Gutiérrez y su paso por TVN: “‘Renuncio, no quiero seguir trabajando en un programa así”

Karen Bejarano estuvo en el último capítulo de “La Divina Comida” junto a Simón Oliveros, Claudia Pizarro y Camilo Huerto, y en el espacio, la influencer habló sobre su conflictivo y duro paso por el matinal de TVN “Buenos días a todos”.

Durante la velada con sus comensales, la comunicadora confesó que su excompañero de programa, Nacho Gutiérrez, la llevó a tomar la decisión de abandonar el canal estatal.

“Después de Mega me fui a TVN y tuve un problema con un compañero”, comenzó a relatar para posteriormente revelar el nombre.

La reunión de pauta

El conflicto comenzó porque su compañera Chiqui Aguayo le pidió apoyo al momento de entregar su opinión.

“La Chiqui Aguayo me pidió que la ayudara porque sentía que estaba marcando el paso, ella quería tener más opinión y llegó el momento de la pauta y como que dijeron que para dar opiniones, levanta la mano y se te da la palabra”, comentó.

Sin embargo, la cantante contradijo estos dichos y comentó que “tampoco es tan así, porque yo hoy día levanté la mano tres veces y las tres veces nunca me pescaron”.

“Y esta persona me dice: ‘lo que pasa es que tú vienes con un baja de ánimo, me has bajado como 5 o 4 cambios para atrás, no sé, tú y tus atados personales’ y empezó a tirarme cosas personales. Yo efectivamente estaba pasándolo mal emocionalmente”, continuó el relato.

“Yo le dije ‘a ver, no somos amigos, pero si te lo dije y tú me mandaste un mensaje, tengo tus mensajes, estabas enterado’, ‘no, eso es mentira’. Y en un momento como que a mí me corre una lágrima y me dice así como ‘ah, te vai a poner a llorar, entonces no voy a seguir hablando. Mejor conversemos otra cosa en pauta’”, expresó, recordando el triste momento.

Este hecho la llevó a tomar la decisión de dar un paso al costado del matinal, ya que en la misma reunión no recibió apoyo de sus excompañeros de equipo.

“Y fue como: ok, me paré y me fui. Yo dije ‘renuncio, no quiero seguir trabajando en un programa así’, nadie hizo nada, nadie se paró, nadie dijo esto no corresponde. En ese momento dije: ‘voy a hacer lo que tengo que hacer y es irme de este lugar, chao. No quiero seguir acá’, finalizó.