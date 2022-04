Mon Laferte se quedó sin Grammy: la chilena no ganó en la categoría “Mejor Álbum de Música Regional Mexicana

Este domingo pudimos ver a Mon Laferte en el evento más importante de la música, los Grammy, en donde no solo estaba nominada sino que también se presentó durante la previa del evento. Sin embargo, no todo fue ganar, ya que la cantante no se llevó el premio de la categoría Mejor Álbum de Música Regional Mexicana por su disco “Seis”.

A pocos minutos de que comience la ceremonia en el MGM Grand Garden Arena Source de Las Vegas, en Estados Unidos, la cantautora fue parte de los shows.

En esta ocasión, Mon competía con “Antología de la música ranchera, volumen 2″, de Aída Cuevas; “A mis 80′s”, de Vicente Fernández; y “AYAYAY! (Súper deluxe)”, de Christian Nodal; “Un canto por México, volumen 2″, de Natalia Lafourcade.

Sin embargo, y para la pena de los fanáticos, el gramófono se lo quedó Vicente Fernández.

Recuerda que podrás ver a otros latinos en este gran evento, que están nominados la nueva categoría de “Mejor disco de música urbana” tal como Bad Bunny, C. Tangana, Pablo Alborán, Nathy Peluso, Karol G, Camilo, Natalia Lafourcade y Rubén Blades.