“Aquí se baila”: Andrea Hoffmann dice que su vuelta a la TV es para darle un mensaje a la gente mayor

Andrea Hoffmann es una de las famosas confirmadas para la segunda edición del estelar de Canal 13 “Aquí se baila”, y en ese rol la bailarina y coreógrafa aseguró que competirá para darle un mensaje al público mayor de ir por sus sueños.

“Paren las prensas, ¿es el pololo de verdad?”, señaló Onetto, quien junto a Bolocco quedaron con...👇https://t.co/GyugQN3ZId — Publimetro (@PublimetroChile) April 4, 2022

Y es que Hoffmann, que paseó su talento de danza, tanto como bailarina o coreógrafa, en los inicios del programa “Venga conmigo” y la “Generación 2000″, de Canal 13; y en el recordado “El Desjueves”, de inicios de la década de los noventa en La Red, regresará a las pantallas de la estación de Andrónico Luksic en una etapa de su vida, con más de cinco décadas en el cuerpo, donde lo que más le importa es el ejemplo que le ofrezca a las generaciones mayores respecto de asumir desafíos ya adultos.

Este jueves llegarán cuatro duplas y solo una de ellas se coronará como la ganadora mediante la votación que la gente realizará desde...👇https://t.co/dPe8je0Mz9 — Publimetro (@PublimetroChile) April 4, 2022

“Con Mauro, que es mi compañero de baile de siempre, nos conocemos desde el ‘Venga conmigo’. De repente hablando vemos que está este programa de baile y me dice ‘¿Te gustaría participar?’. Le digo: ‘No sé, pelao, estamos viejos. Mira las piruetas que hacen estos cabros. No sé si nos vayan a llamar’. Y al poco tiempo me llamaron”, cuenta Andrea, quien enfatizó en el verdadero sentido de participar en el show.

El deseo de Andrea Hoffmann

“Con Mauro somos la pareja ochentera, entre los dos juntamos más de 100 años. Yo creo que la gente que ve televisión es la gente de nuestra edad, entonces nos vamos a encontrar con un público que nos veía en el ‘Venga conmigo’. Lo que queremos es darles el mensaje de ‘siga haciendo lo que le gusta, que no lo jubilen, no diga que ya no está para esto’. Porque uno tiene que seguir haciendo lo que le gusta y tener desafíos para mantenerse activo y vigente”, dice.

A pesar de su experiencia, los años fuera de práctica, asegura, le han pasado la cuenta en los ensayos.

Teleserie que reemplazará a la actual producción con cinco años al aire tendrá en sus roles protagónicos a Luz y...👇https://t.co/gfNKE3tDGx — Publimetro (@PublimetroChile) April 4, 2022

“Es difícil pero nos gusta. Se siente el paso de los años. Esto es como un deporte de alto rendimiento, y el bailarín de verdad baila aunque sea con lesiones, entonces estar en este programa es revivir el tirón que no me cuidé alguna vez cuando bailé, o el tobillo que me esguincé y baile igual vendada”, dice. Sin embargo, volver a calzarse las zapatillas de baile ha sido todo un descubrimiento.

“La flexibilidad no la he perdido, porque nunca dejé de hacer actividad física. Lo que se pierde a veces es la fuerza muscular para los lifts, cuando quieres elevarte. En eso nos hemos enfocado, en tratar de ir recuperándolo. Además, estoy feliz de haberme reencontrado con un montón de gente en el canal, una familia que no veía hace tiempo”, cuenta.

La artista mostró en sus redes sociales una serie de ofensivas publicaciones que aseguraron que su sobrepeso fue el motivo...👇https://t.co/4xuEMnj7MQ — Publimetro (@PublimetroChile) April 4, 2022

En cuanto a sus expectativas en el estelar de Canal 13, Andrea señala que tiene claro que el nivel es alto y que el desafío es inmenso. Por eso, sabe que sus fortalezas como pareja no van tanto por el lado de las piruetas.

“No vamos a competir con los grandes pasos de baile de los más jóvenes, que son más arriesgados y tienen más destreza física. Pero venimos con un mensaje y tratando de dar un buen espectáculo, porque la gente se lo merece”, finaliza.