Bruce Willis hace a un lado lo material al vender sus propiedades y hacerle frente a su enfermedad

Bruce Willis reconocido por ser uno de los actores más cotizados de Hollywood, se despojó de algunos bienes materiales para solventar los gastos que le ha generado la afasia.

El icono de Hollywood se retiró recientemente de la actuación al revelar la existencia de la enfermedad cerebral que le afecta la capacidad para comprender o comunicarse.

Algunos de sus colegas de la industria cinematográfica revelaron que el intérprete vendió varias de sus propiedades en los últimos años.

Los famosos logran cosechar una gran suma de dinero a lo largo de sus carreras, con las que adquieren distintos bienes, para asegurar su futuro o el de sus familiares.

View this post on Instagram

En el caso de Bruce quien acumuló un fornido patrimonio, ha tenido que vender algunas de sus propiedades para simplificar su vida y para lograr costear su tratamiento, logrando recaudar 65 millones de dólares.

El famoso entendió que lo más importante es la vida es tener salud y a los familiares más cercanos apoyándolo. En su caso ha optado con el apoyo de su esposa y sus hijas, incluso de su ex esposa Demi Moore.

“Él se ha estado preparando para este momento desde hace mucho tiempo. Sabía que llegaría el momento en que su salud se deterioraría. Además, sabía que eventualmente no necesitaría múltiples propiedades y que en su lugar necesitaría vivir en un entorno seguro rodeado de su familia. Al saber que vendió la mayoría de sus propiedades en los últimos años, está claro que se ha estado preparando para simplificar su vida desde hace tiempo”, añadió el informante en declaraciones a Page Six.

Según la fuente el actor tenía todo planeado para descansar cómodamente al lado de su familia en California.

Su adiós a las pantallas generó conmoción en gran parte de sus amigos y colegas quienes le dedicaron emotivas palabras como como Sylvester Stallone y John Travolta.

View this post on Instagram

Mientras que Travolta compartió dos fotografías y recordó una frase de su amigo.

View this post on Instagram

“Bruce y yo nos hicimos buenos amigos cuando compartimos 2 de nuestros mayores éxitos juntos, Pulp Fiction y Look Who’s Talking. Años más tarde me dijo: “John, solo quiero que sepas que cuando te pasa algo bueno, siento que me está pasando a mí”. Así de generoso es su alma. Te amo Bruce”, contó.

— John Travolta