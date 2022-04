El último tour de la “diva” de Buena Vista Social Club: al son de Omara Portuondo a los 91 años...

A los 91 años Omara Portuondo destila vitalidad y prepara con proverbial entusiasmo su última gira mundial, ya institucionalizada como un bastión histórico de la música cubana. “Para mí, cantar es vivir, es mi manera de ser. Si me preguntan por mi lugar favorito, será siempre el escenario, la canción que canto, el próximo aplauso. Mientras tenga voz y alguien quiera oírme, permítanme cantar”, confiesa la única mujer del emblemático “Buena Vista Social Club”, donde encontró otra vertiente luego de su extensa trayectoria internacional.

Hace 25 años el sello World Circuit llevó a la isla su proyecto para rescatar los sonidos clásicos de las grandes orquestas de la época de oro de la música cubana, con un registro que tributara al son, al bolero, a la guajira y a otros ritmos tradicionales.

Así nació Buena Vista Social Club, con Omara y el legendario Compay Segundo como rostros emblemáticos y, para celebrar ese primer cuarto de siglo, la compañía británica decidió lanzar una reedición del álbum con el nombre de la agrupación y que incluye un disco con canciones inéditas.

Con Tangana: de “Lágrimas negras” a “Te venero”

Omara no se duerme en los recuerdos y laureles, pues sigue grabando con frecuencia, recibe premios relevantes com el Grammy, su vida ya se plasmó en un documental y, en señal de su constante renovación, hace poco apareció su colaboración con el español Tangana en el tema “Te venero”. Y ella cuenta con simpleza los impulsos de esa pasión: “No sabría decirle el secreto. Supongo que debe ser tener una vida sana, porque no bebo ni fumo. Hago mis pequeños estiramientos y me rodeo de personas queridas. Mi vida se basa en el amor, el trabajo y en el agradecimiento”.

Su gira final, “Vida”, copa ahora todos sus intereses, a pesar de que reconoce que “siempre trabajé mucho, nunca he parado y supe adaptarme a los proyectos que ocurrían en cada momento. Cuando te llegan las oportunidades, hay que abrazarlas con fuerza”, asegura, convencida además de que “en Cuba la música está en el aire, en todos los rincones”.

Para la artista son memorables las actuaciones con Buena Vista SC en la Casa Blanca y el Carnegie Hall, pero nada la emociona más que Cuba declarara el bolero como patrimonio cultural. Si bien “Lágrimas negras” define su interpretación cumbre, sin embargo Omara cree que aún es tiempo de sonreír y sembrar más canciones…