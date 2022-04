Emeterio Ureta desclasifica romance con Paulina Nin: “Yo estaba enamorado de ella”

Emeterio Ureta fue invitado al programa de Instagram de Raquel Argandoña, “Raquel Forever”, donde desclasificó un antiguo romance.

“Tú tuviste dos Paulinas en tu vida, una que quisiste mucho, que yo creo que estás enamorado hasta el día de hoy, que fue tu señora, y la otra Paulina que es del espectáculo”, le comentó Argandoña, ante lo que Ureta se apura en aclarar que la última, lo niega.

“Sí, ella te niega, Pero yo me acuerdo perfecto que tú te fuiste a París a verla. La Paulina Nin. ¿Por qué te fuiste tú para allá?”, le preguntó Raquel y Emeterio indica que “yo estaba enamorado de ella. La quería mucho”.

“El romance nació de una manera muy simpática: estábamos los dos ahí una semana, no sé por qué, y yo me quedé esa semana ahí (Reñaca). Y el día lunes un amigo mío, canchero, bien divertido, me dice ‘vienen unas amigas mías, tú tienes que venir, vamos a hacer una tallarinata’”, relata el constructor civil.

“Llegué allá y no tenía idea quién iba, a todo esto con la Paulina no habíamos hablado nada. Y estaba la Paulina con cuatro amigas. De nuevo nos vimos, entonces este gallo puso unos boleros de Luis Miguel, ‘oye, bailemos’, y en los boleros empezamos (sonido de besos). Y ahí nació el romance”.