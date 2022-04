“Hemos estado juntos en momento difíciles, nos hemos apoyado mucho”: Laura de la Fuente y su relación con Máximo Bolocco

A principios de marzo, Laura de la Fuente y su padre, Cristián de la Fuente, fueron víctimas de un asalto en el que la joven recibió un disparo en una de sus piernas.

Luego de una cirugía de urgencia y haber estado hospitalizada un par de días, la joven está enfocada en su rehabilitación con sesiones de kinesiología para recuperar su movilidad.

Sobre esto, la joven conversó con “Las Últimas Noticias”, revelando detalles del proceso.

“Mi objetivo principal es volver a hacer deporte”, dijo. “Estoy mucho mejor, he tenido avances y me he visto más positiva. Estoy con ganas de seguir mejorando y volver a caminar”, añadió al medio.

En su conversación, incluyó su relación con Máximo Bolocco, uno de los principales apoyos de Laura de la Fuente. El hijo de Cecilia Bolocco, habría sido uno de los primeros en llegar a verla a la clínica luego de la encerrona.

“Él me ha apoyado muchísimo. Es demasiado buen amigo, me llevó de regalo un mono gigante que me encanta. Siempre me está subiendo el ánimo. Hemos estado juntos en momento difíciles, nos hemos apoyado mucho. Sacamos lo mejor del momento y nos reímos. Siempre logra subirme el ánimo, es mi mejor amigo”, confesó la joven a LUN.