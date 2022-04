“¿Por qué mier... lo cambian?”: la molestia de Joaquín Méndez por el cambio de hora

Joaquín Méndez manifestó su confusión y molestia por el cambio de hora, el cual se realizó durante el fin de semana.

A través de sus historias de Instagram, se ve al conductor de La hora de jugar conversando con su pareja Amanda Martínez sobre el tema.

“Antes íbamos a boxeo a las seis de la mañana. Si se corrió la hora una hora para atrás, mañana nosotros vamos a salir como si fueran las cinco”, manifestó en el registro.

Esto fue corregido por su pareja, quien le indicó que “no, vamos a salir como si fueran las siete de antes”.

Tras seguir debatiendo sobre el tema, Méndez afirmó que “no lo puedo entender, no me interesa entenderlo. ¿Por qué mier... cambian el horario? ¡Qué importa! Ahora voy a salir a la tarde y se hace más de noche”.

Finalmente, señaló que no deberían cambiar la hora “porque estoy acostumbrado y ahora no me voy a poder levantar”.