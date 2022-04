El anuncio de Fran García-Huidobro que sorprendió en Aquí se Baila: reveló acuerdo con Rodrigo Díaz

Un nuevo capítulo de Aquí se Baila se emitió la noche del lunes, en donde Piamaría Silva fue eliminada del programa.

En el espacio de Canal 13 además se observó a un emocionado Rodrigo Díaz, luego que se mostrara un saludo enviado por su madre desde Pichicuy.

La participante y el bailarín Bastián Retamal finalizaron su coreografía con un apasionado beso👇https://t.co/EnmU2APEdS — Publimetro (@PublimetroChile) April 5, 2022

En ese momento, fue que Fran García-Huidobro sorprendió a todos con una revelación.

“Hay una pura cosa que no me da pena de que se acabe esta temporada, porque me habría parado a abrazarte. Yo sé lo importante que es tu mamá para ti”, partió diciendo la jurado.

Tras esto, reveló que hizo un acuerdo con el bailarín al comienzo del espacio, en donde no tendrían contacto alguno para no levantar suspicacias entre los demás participantes, ya que ambos tienen una amistad.

Una nueva eliminación ocurrió en el programa de Canal 13 a días de la gran final👇https://t.co/AqliLtT8oR — Publimetro (@PublimetroChile) April 5, 2022

“Si llegas a la final y vota el público, y el jurado ya no tiene nada más que hacer, me voy a dar ese lujo. Hace tres meses que no nos vemos, que no pudimos compartir un cumpleaños y no es chiste. Si va Rodrigo, yo no voy. Si yo voy, él no va. Así de profesionales somos”, apuntó.

Ante esto, García-Huidobro señaló finalmente que “así que apenas termine este programa el abrazo más grande y más apretado del mundo”.